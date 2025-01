Jest to problematyczne w treningu, bo wygląda on zupełnie inaczej niż przy pełnej 14 zawodników, ogranych w PlusLidze. Inaczej, kiedy bierze w nim udział pięciu juniorów. To też mogło mieć znaczenie, bo ciężko było nam utrzymać poziom na dłuższym dystansie

~ stwierdził Popiwczak.