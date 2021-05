W ostatnim, sobotnim meczu 37. kolejki Serie A AS Roma mierzy się z Lazio. W legendarnych derbach Rzymu naprzeciw siebie stanie dwóch świetnych napastników. Dla "Giallorossich" od pierwszej minuty zagra Edin Dżeko, a po stronie Lazio Ciro Immobile. Który z nich okaże się skuteczniejszy? Dołącz do relacji na żywo i śledź przebieg meczu razem z Interią!

Lazio nie przegrało Derby della Capitale od minionych czterech spotkań, a co więcej "Biancocelesti" dwa z nich wygrali aż 3-0. Triumf w dzisiejszych derbach Wiecznego Miasta miał dla graczy Simone Inzaghiego bardzo duże znaczenie, bowiem nadal pozwalałby zachować im cień szansy na grę w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie.



AS Roma nie może natomiast zaliczyć obecnego sezonu do udanych. Ekipa "Giallorossich" traci do Lazio aż dziewięć punktów i już wiadomo, że klub czeka sporo zmian. Od przyszłego sezonu Romę będzie bowiem prowadził Jose Mourinho.



Z początkiem kolejnej kampanii na trybuny włoskich stadionów mają także powrócić kibice. Dzisiejsze derby odbyły się jednak bez udziału publiczności.



Obie ekipy próbowały kreować grę w pierwszych minutach starcia, lecz zdecydowanie brakowało im konkretów. W 18. minucie groźniej zaatakowali piłkarze Lazio. Manuel Lazzari przedarł się prawą stroną boiska i zagrał w pole karne. Strzał Luisa Alberto zablokowali jednak defensorzy.

Alberto nie trafił również kilka chwil później. Sergej Milinković-Savić odebrał piłkę Ibanezowi i dograł w okolice 11. metra. Hiszpański pomocnik oddał strzał, który dobrze sparował Daniel Fuzato.



Ataki Lazio nie ustępowały i w końcu udało im się wpakować piłkę do siatki. Vedat Muriqi otrzymał dobre podanie z głębi boiska, jednak gol nie został uznany. Atakujący znalazł się na spalonym.



Niewykorzystane okazje w końcu się zemściły. Edin Dżeko otrzymał dobre podanie i minął Francesco Acerbiego. Napastnik Romy zagrał wzdłuż linii bramkowej, a formalności dopełnił Henrich Mchitarjan.



AS Roma - Lazio 1-0, trwa II połowa

37. kolejka Włochy - Serie A

2021-05-15 20:45 | Stadion: Stadio Olimpico | Arbiter: Luca Pairetto AS Roma Lazio Rzym 1 0 DO PRZERWY 1-0 H. Mkhitaryan 42'

STATYSTYKI AS Roma Lazio Rzym 1 0 Posiadanie piłki 50,1% 49,9% Strzały 3 5 Strzały na bramkę 2 2 Rzuty rożne 1 1 Faule 1 4 Spalone 2 4