Od czerwca trwały zmagania polskich siatkarzy w fazie grupowej Ligi Narodów. Zaczęło się imponująco, od kompletu czterech zwycięstw w chińskim Xi'an. Zadyszka złapała "biało-czerwonych" w USA, kiedy to ulegli Włochom 2:3. Później poprawili wynik dwiema wygranymi, a na koniec ulegli Brazylii 1:3. Do kraju wracali z "remisowym" bilansem na koncie.

Ostatni akt grupowej rywalizacji turnieju przypadł na termin od 16 do 21 lipca, a rozgrywki przeniosły się do Trójmiasta. I tym razem Polacy "zamieszali" z wynikami, dwukrotnie wygrywając (z Iranem i Francją) i dwukrotnie przegrywając (z Kubą i Bułgarią). Finalnie mieli co świętować - awansowali bowiem do rundy zasadniczej.

Podopieczni Nikoli Grbicia wylecieli już do Chin, gdzie w ćwierćfinale zmierzą się z reprezentacją Japonii (31 lipca, godzina 13.00). Tymczasem wciąż powraca pytanie dotyczące powodów nierównej dyspozycji kadry. Tomasz Fornal tłumaczy ją brakiem zupełnego zgrania. W zespole pojawili się nowi gracze i, co naturalne, potrzebują czasu, by odpowiednio wejść w drużynę.

Musimy więc znaleźć swoją tożsamość, charakter tej drużyny. To jest totalnie nowa grupa, która razem funkcjonuje od dwóch, trzech tygodni. Musimy się dotrzeć, wygrać coś razem, pewnie też przegrać razem. Na razie to jeszcze się kształtuje

On sam jest jednym z filarów reprezentacji i nic nie wskazuje na to, by miało się to zmienić. Jest poważany nie tylko przez Grbicia, ale też przez kibiców. Ci interesują się przede wszystkim sportowym aspektem życia siatkarza, lecz część z nich śledzi także doniesienia z tej bardziej osobistej sfery. A tu zdaje się dziać sporo.

Tomasz Fornal znów zakochany? Pojawiły się zdjęcia

Polscy siatkarze stawili się w Warszawie, by wspólnie zameldować się najpierw na lotnisku, a później na pokładzie samolotu lecącego do Chin, gdzie w czwartek 31 lipca rozegrają ćwierćfinałowy mecz z Japonią w ramach Ligi Narodów. W reprezentacyjnej grupie jest m.in. Tomasz Fornal.

"Fakt" poświęcił siatkarzowi sporo miejsca, przekonując, że sportowiec pojawił się w stolicy Polski wiele godzin przed zbiórką, a czas przed odlotem przeznaczył na spotkanie z tajemniczą kobietą.

"Tomasz Fornal przed podróżą - w nocy z piątku na sobotę - relaksował się w towarzystwie uroczej brunetki. Para została przyłapana przed popularnym w stolicy lokalem" - czytamy.

Trudno spodziewać się, że - przynajmniej na razie - sam zainteresowany podzieli się z fanami szczegółami tego spotkania. Nieczęsto zabiera głos w sprawach prywatnych. Wcześniej związany był z fryzjerką Sylwią Gaczorek, a relację początkowo ukrywał przed światem. Dopiero gdy spekulacje zaczęły narastać, w Wideocaście Olimpijskim Interii potwierdził, że istotnie coś jest na rzeczy.

"Powiem tak, spotykam się z kimś i uważam, że jeżeli zaczynam się z kimś spotykać, to na ten moment jestem zajęty. Zobaczymy, jak ta relacja się potoczy i w jakim kierunku pójdzie, ale nie mogę powiedzieć, że jestem wolny, jeżeli z kimś piszę i się spotykam" - mówił wówczas.

Ostatecznie związek ten nie przetrwał próby czasu. I Gaczorek i Fornal nie wyjawili, kiedy i dlaczego się rozstali. Trochę światła na sprawę rzuca jedynie niedawna wypowiedź siatkarza, który prosto z mostu przyznał, że lubi być sam.

"Lubię samotność. Lubię posiedzieć w łóżku, obejrzeć serial albo pograć na komputerze. Lubię czuć swobodę. Uważam, że mimo wszystko, kiedy jesteś w związku, to musisz w 100 proc. się zaangażować, poświęcić, co jest ciężkie w moim zawodzie. Jak mam jeden czy dwa dni wolne, to wolę odpocząć" - podsumował temat u Żurnalisty.

Tomasz Fornal: Taki jest sport, ale uważam, że zawiedliśmy w czwartym secie. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Tomasz Fornal Szymon Gruchalski/Polska Press/East News East News

Siatkarze reprezentacji Polski, w tym Tomasz Fornal (pierwszy z lewej) i Jakub Kochanowski (w środku) Iwanczuk/Sport/REPORTER East News

Tomasz Fornal Federico Pestellini AFP