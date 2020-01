W ćwierćfinale Pucharu Włoch AC Milan podejmuje Torino. W pierwszym składzie ekipy z Mediolanu gra Krzysztof Piątek.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Serie A. AC Milan - Udinese 3-2 - skrót (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

Relacja nie odświeża się automatycznie. Naciśnij F5.

Reklama

Po przyjściu Zlatana Ibrahimovicia Krzysztof Piątek nie podnosi się z ławki Milanu. Polak nie wystąpił w trzech ostatnich meczach ligowych swojego zespołu. Szanse dostaje jedynie w Pucharze Włoch.



W poprzedniej rundzie Milan pokonał SPAL 3-0. Piątek rozegrał cały mecz, zdobył bramkę i zaliczył asystę. Dzisiaj walczy o kolejne trafienia, które mogą pomóc mu w umocnieniu pozycji na rynku transferowym.



Przed meczem uczczono pamięć Kobego Bryanta, który dwa dni temu zginął w katastrofie prywatnego helikoptera. Były koszykarz Los Angeles Lakers był kibicem Milanu.



Od początku zaatakował Milan. Już w siódmej minucie przeprowadził pierwszą groźną akcję. W pole karne wbiegł Theo Hernandez i zagrał do Piątka. Polaka powstrzymał jednak obrońca, który wślizgiem wygranął mu piłkę. Polski napastnik chwilę później skakał do piłki dośrodkowanej z rzutu wolnego. Futbolówka minęła jednak naszego reprezentanta i na rzut rożny wybił ją obrońca.

Co nie udało się Piątkowi, udało się Giacomo Bonaventurze. Indywidualną akcję przeprowadził Ante Rebić i z lewej strony zagrał w pole karne. Na pierwszy słupek zbiegał Piątek, ale futbolówka go minęła. Za jego plecami znalazł się jednak Bonaventura i trafił do siatki.

Po zdobytej bramce Milan kontrolował sytuację na boisku, ale nie atakował już z takim impetem, jak w pierwszych minutach. Momentami jednak stwarzał zagrożenie pod bramką rywali. W 25. minucie z narożnika pola karnego uderzał Samu Castillejo, ale bramkarz był na posterunku.



AC Milan - Torino 1-0 - trwa I połowa

Bramka: 1-0 Bonaventura (12.)

MP



Zobacz wyniki, terminarz i drabinkę Pucharu Włoch