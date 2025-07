Mecz rozpoczął się od serwisu Guo. Chinka miała drobne kłopoty w pierwszym gemie, musiała bronić dwóch break pointów. Ale zrobiła to skutecznie i objęła prowadzenie. Po zmianie stron Hanyu doprowadziła do stanu równowagi, jednak Putincewa nie musiała bronić piłek na przełamanie. Inaczej przebiegała sytuacja w trakcie czwartego rozdania. Tam Julia miała 40-0, a to oznaczało trzy szanse z rzędu na 2:2. Wtedy doszło do niespodziewanego zwrotu akcji. Tenisistka z trzeciej setki singlowego rankingu wygrała pięć kolejnych akcji, w końcówce popisując się kapitalnymi zagraniami.