Rozpacz w Zielonej Górze. Prezes Falubazu mówi wprost: "Rozczarowanie"

Mateusz Wróblewski, Interia: Po meczu ze Spartą Wrocław pierwsze, o co należy zapytać, to stan zdrowia Damiana Ratajczaka. Czy wiadomo coś więcej?

- Chcielibyśmy, by sezon w przyszłym roku wyglądał zupełnie inaczej. Na razie jesteśmy rozczarowani i trudno się otrząsnąć, ale zobaczymy, co przyniesie przyszłość.

- Prezes Rusiecki był zaangażowany w to, by Damian Ratajczak wrócił do Leszna. My tego też bardzo chcieliśmy. Skończyło się na tym, że zostanie u nas, ale musimy całość zapłacić. My płacimy swoje rachunki.

- Nie wiem, co rozumieć przez złoty interes, ale Damian to bardzo wartościowy zawodnik. I on czuje się u nas świetnie i my go bardzo chcieliśmy, zatem to świetnie, że z nami został.