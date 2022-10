Inter Mediolan, który jeszcze w 2021 roku świętował mistrzostwo Włoch, zmaga się z ogromnym zadłużeniem. Według mediów we Włoszech ten zasłużony klub ma długi przekraczające 700 milionów euro. A chiński inwestor, grupa Sunning Commerce, niekoniecznie chce nadal łożyć na zespół.

Jak poinformowali dziennikarze "Financial Times", klub został wystawiony na sprzedaż. Z jednej strony solidnie zadłużona drużyna nie jest tak łakomym kąskiem, jak jeszcze kilka sezonów temu, z drugiej jednak inwestycja w futbol to nadal prestiż i bilet wstępu do świata elit, z którego chętnie korzystają biznesmeni z krajów arabskich czy z Azji.

Problemy finansowe odbijają się też na postawie Interu. Po dziesięciu kolejkach zespół z Mediolanu ma na swoim koncie sześć zwycięstw i cztery porażki. Podopieczni Simone Inzaghiego zajmują dopiero 7. lokatę w Serie A, choć w Lidze Mistrzów spisują się nieco lepiej i po czterech punktach w dwumeczu z FC Barcelona są blisko awansu z fazy grupowej. I to też czynnik, który wpływa na atrakcyjność klubu w oczach przyszłych inwestorów.