Polskie siatkarki podczas turnieju finałowego w Łodzi wywalczyły trzeci z rzędu brąz rozgrywek - najpierw pokonały po tie-breaku Chinki, w półfinale musiały wprawdzie uznać wyższość rozpędzonych Włoszek, ale w starciu o najniższe miejsce na podium poradziły sobie z Japonkami. W Atlas Arenie kapitalnie spisywała się Agnieszka Korneluk, która została później uznana najlepszą środkową turnieju. W poszczególnych meczach błyszczały też jej koleżanki, w tym rezerwowe.

Po meczu z Chinkami dużo mówiło się o grze Alicji Grabki i Pauliny Damaske. Rozgrywająca i przyjmująca weszły na boisko w trakcie meczu i pomogły rozwinąć skrzydła drużynie, która ostatecznie przypieczętowała awans do najlepszej czwórki rozgrywek.

Alicja udźwignęła rolę rezerwowej rozgrywającej. Dla niej to było niesamowite przeżycie, bo pierwszy raz grała przy tak dużej publiczności. Duży szacunek dla niej

"Dziewczyny pokazały, że mamy szeroką ławkę. To, co zrobiły Paulina Damaske i Ala Grabka, to jest coś niesamowitego. Te dziewczyny naprawdę mają nerwy pod kontrolą, bo nie grały dużo w całej Lidze Narodów, a pokazały swój mental, swoje umiejętności. Dzięki nim udało się ten mecz doprowadzić do końca" - chwaliła koleżanki Martyna Czyrniańska.

Stefano Lavarini zaskoczył. Alicja Grabka nie jedzie na MŚ?

Po turnieju w Łodzi w kadrze doszło do kilku roszad - koleżanki opuściła kontuzjowana Weronika Centka-Tetianiec, na zgrupowaniu w Szczyrku pojawiły się za to Olivia Różański, Sonia Stefanik i Marlena Kowalewska. Ostatnia z wymienionych to doświadczona rozgrywająca, która z powodu zabiegu i przebytej rehabilitacji, w trwającym sezonie nie zagrała w Lidze Narodów. Mimo to, jak sama powtarzała, czuje, że ma szansę na wyjazd na mistrzostwa świata.

Jak przekazał Bartłomiej Płonka z Przeglądu Sportowego Onet, Kowalewska faktycznie poleci na czempionat do Tajlandii. Lavarini postawił na 33-latkę dlatego, że jest bardziej doświadczona od 27-letniej Grabki i to właśnie Kowalewska ma pełnić rolę zmienniczki Katarzyny Wenerskiej.

"Choć tej decyzji Lavariniego jeszcze nigdzie nie ogłoszono, nam udało się potwierdzić, że od poniedziałku wspominanej Grabki nie ma już na zgrupowaniu kadry w Szczyrku. 27-latka ma pozostawać w gotowości, aby dołączyć do zespołu, gdyby Kowalewska lub Wenerska doznały urazu" - czytamy.

Grabka w kadrze Lavariniego była od początku sezonu - Włoch stawiał na nią nie tylko podczas turnieju finałowego, ale też w meczach fazy interkontynentalnej Ligi Narodów, gdzie pełniła rolę zmienniczki Wenerskiej.

Polsat Sport Polsat Sport

Stefano Lavarini Andrzej Iwańczuk/Reporter East News

Polskie siatkarki w meczu z Ukrainą Jarek Praszkiewicz PAP

Polskie siatkarki, z nr 4 Marlena Kowalewska Jarek Praszkiewicz PAP