Jedno jest pewne z rzeszowskim żużlem po sezonie żegnają się dwie czołowe postacie w klubie, czyli prezes Michał Drymajło oraz trener Paweł Piskorz. Prezesura Drymajły osiągnęła spory sukces, gdyż ten zaprowadził stabilność finansową w Rzeszowie i wykonał solidne podwaliny, które mogą w przyszłości być wykorzystane, by awansować do PGE Ekstraligi. Teraz jednak władza w Stali się zmieni, wiele wskazuje, że nowym prezesem ma zostać Pani Katarzyna Marszałek.

W Stali Rzeszów posypała się koncepcja? Będą musieli zacząć od nowa

Wydawało się, że klub utrzyma większość składu i wzmocni dodatkowo drużynę. W przestrzeni publicznej przewijały się mocne nazwiska. Był nawet moment, gdzie Stal wygrywała rywalizację o Keynana Rew z Stelmetem Falubazem Zielona Góra, a Australijczyk był o krok od pozostania w zespole. Teraz jednak miał wrócić do rozmów z zielonogórzanami i jest spore prawdopodobieństwo, że to tam ostatecznie wyląduje.

Nieoficjalnie wiele wskazuje, że z klubem mogą pożegnać się także Paweł Przedpełski, Nicolai Klindt, Jacob Thorssell oraz Marcin Nowak. Przedpełski ma podobno dobrą propozycję z Gezet Stali Gorzów. Ambicją 30-latka jest jazda w PGE Ekstralidze i jeśli Stal Gorzów zdecydowałaby się na zatrudnienie Polaka, to raczej im nie odmówi. W Metalkas 2. Ekstralidze się odbudował i udowodnił, że jego miejsce jest w najlepszej lidze świata. Przyszłość Klindta i Nowaka jest jednak na dzisiaj nierozstrzygnięta.

Co zrobi Stal Rzeszów? Klub prowadzi rozmowy

Przez kilka tygodni było głośno w kontekście transferu Radosława Kowalskiego. Ten jednak ostatecznie ma trafić do Cellfast Wilków Krosno. Wszystko wskazuje, że temat juniora jest już zamknięty. W środowisku jednak mówi się, że Stal ma być zainteresowana Janem Kvechem oraz Kennethem Bjerre. Czech nieźle spisuje się w najlepszej lidze świata, jest zawodnikiem, który dobrze rokuje, a Duńczyk jedzie solidny sezon.

Jak informowaliśmy jakiś czas temu, blisko przenosin ma być także Andreas Lyager. Jeśli klub zdecydowałby się na zatrudnienie trzech obcokrajowców, to oznaczałoby koncepcję z polskim seniorem oraz polskim zawodnikiem U24. Możliwe, że do Rzeszowa powróci wychowanek Patryk Wojdyło, a na pozycję U24 idealnie pasowałby Kacper Łobodziński, który kończy wiek juniora.

