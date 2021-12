Podsumowaliśmy już w Interii rok 2021 w polskim rugby w sposób humorystyczny, czas na powagę i oddanie głos bohaterom sportowych aren. Rozesłaliśmy swoistą ankietę do zawodników, trenerów, działaczy reprezentujących kluby Ekstraligi, Polski Związek Rugby, dziennikarzy oraz osób związanych z rugby. Po pierwszej czas na drugą część ankiety. To oczywiście zabawa, prosimy nie podliczać głosów i nie wyciągać wniosków, jednak promując rugby w Interii myślimy, że zarówno kibicom jak i uczestnikom zdarzeń podsumowanie ciekawego roku, zwyczajnie się należy. I to w dwóch częściach! Nie sugerując odpowiedzi każdemu z uczestników zabawy zadaliśmy sześć pytań. Pozdrawiamy, życzymy dużo zdrowia i do siego roku!

1. Najlepszy rugbistka/rugbista 2021 r.

2. Największy postęp w 2021 r.

3. Największa nadzieja

4. Najlepszy trener 2021 r.

5. Najważniejsze wydarzenie roku 2021 r.

6. Plany/nadzieje/życzenia na 2022 r.

Jakub Kędzior (dziennikarz Interii)

1. Natalia Pamięta / Jan Cal.

2. Marcin Siemaszko.

3. Dalszy rozwój i awans Hegemona Mysłowice, klubu budowanego przez pasjonatów, ale na bardzo zdrowych zasadach.

4. Janusz Urbanowicz.

5. Srebrny medal Polek na ME w rugby 7 i wygrana w turnieju Dubai 7’s. W tym roku rugby w naszym kraju było kobietą, szczególnie że do gry na profesjonalnym poziomie we Francji wróciła Katarzyna Paszczyk.

6. Życzyłbym męskiej kadrze "15" awansu do Championship, trenerowi Hittowi przedłużenia zwycięskiej serii i mniej nerwów w trakcie meczów, Ekstralidze kolejnych kroków ku profesjonalizacji. Mam nadzieję, że w turnieju Sopot Beach Rugby, gdzie odbywa się również rywalizacja amatorów, pojawi się więcej drużyny, również tych związanych z dziennikarzami.

Łukasz Kościelniak (trener Juvenii Kraków)

1. Natalia Pamięta / Jan Cal.

2. Adrian Pętlak.

3. Radion Jaworszczuk.

4. Karol Czyż.

5. Wygrana Polski z Niemcami w Gdyni.

6. Dla klubu - ciężka praca, by ciągle podnosić poziom drużyny, która z nadzieja patrzy w przyszłość i chce wejść na zwycięskie tory! Dla wszystkich przede wszystkim brak poważnych kontuzji i więcej cierpliwości przed nadchodzącym nowym ciężkim rokiem!

Adam Mauks (dziennikarz "Zawsze Pomorze")

1. Karolina Jaszczyszyn / Jan Cal.

2. Wiktor Wilczuk.

3. Eryk i Patryk Chain.

4. Karol Czyż / Janusz Urbanowicz.

5. Mecz Polska - Niemcy w Gdyni

6. Życzyłbym sobie, żeby reprezentacja Polski awansowała do REC. To pokazałoby, gdzie jesteśmy, co trzeba zrobić i może dałoby impuls do szerszego zainteresowania mediów, kibiców i sponsorów rugby w Polsce.

Marek Płonka (zawodnik Lechii Gdańsk)

1. Piotr Zeszutek / PW Steenkamp.

2. Kadra Polski kobiet / Kadra Polski w rugby 15.

3. Kuba Romanowicz (Lechia) / Michał Szwarc (Orkan).

4. Maciej Brażuk / Janusz Urbanowicz.

5. Zaproszenie Polek do World Rugby HSBC Sevens Series / Zwycięstwo Polski z Niemcami w Gdyni.

6. Medal z Lechią Gdańsk / Gra Polek na stałe w rozgrywkach World Rugby HSBC Sevens Series / awans męskiej kadry do grupy Championship.

Adam Pogorzelski (członek zarządu Ogniwa Sopot)

1. Piotr Zeszutek i Wiaan Griebenow.

2. Największy postęp Michał Szwarc.

3. Sylwester Gąska.

4. Duet Karol Czyż / Marcin Pogorzelski.

5. Polska-Niemcy sportowo, finał Ekstraligi organizacyjnie.

6. Mistrzostwo Polski dla Ogniwa /Awans do grupy Championship / Życzyłbym sobie więcej ludzi na stadionie i jeszcze lepszej atmosfery, tak aby dzień meczowy był faktycznie atrakcją od mikrusa po seniora

Bartosz Ryś (zarząd PZR)

1. Na świecie Hamish Watson, w Polsce Dawid Rubaśniak, który do reprezentacji narodowej wniósł dużą porcję dynamiki, techniki i defensywnej agresywności. Wśród pań - cała reprezentacja, ale specjalnie chciałbym wyróżnić Anię Klichowską, której sezon był niezwykle ciężki przez wcześnie odniesioną kontuzję, a jednak jak feniks z popiołów podźwignęła się i razem z koleżankami osiągnęła historyczny wynik sportowy.

2. Natalia Pamięta - z roku na rok staje się zupełnie inną zawodniczką, wkrótce będzie w najlepszej 12 Europy.

3. Marta Morus - znakomita zawodniczka, która w jednym roku świetnie radziła sobie w kadrach młodzieżowych i seniorskich. Przyszła liderka młodego pokolenia rugbistek.

4. Janusz Urbanowicz i Tomasz Stępień - duet profesjonalny.

5. Wicemistrzostwo Europy Kobiet. Nic ważniejszego nie wydarzyło się nie tylko w mijającym roku, ale przez ostatnie dekady.

6. Organizacyjnie - wprowadzenie Związku na poziom zaawansowania godny trzeciej dekady dwudziestego pierwszego wieku. Przeniesienie "boomerskiej" mentalności i zachowań do "izby pamięci" i sprofesjonalizowanie organizacji do poziomu sprawnie działającej korporacji.

Sportowo - awans kadry kobiet do Mistrzostw Świata Rugby 7, rok bez porażki kadry mężczyzn i pewny awans do Rugby Europe Championship.

Życzenia - przede wszystkim by rok do roku nastąpił co najmniej dwukrotny wzrost liczby aktywnych zawodników, trenerów, sędziów i klubów.

Kuba Sieradzki (KS Rugby Rzeszów i Atak na młyn)

1. Najlepsza rugbistka to wg mnie Natalia Pamięta. Silna, szybka, z wielką przyjemnością patrzy się na to jak przełamuje linie obrony rywalek. Tak u panów jak u pań, nie mogę zdecydować się jedną osobę, dlatego do Natalii dodaję Karolinę Jaszczyszyn - głównie za mental. Ta zawodniczka ma taki, jak mówią Anglicy, "mindset", że nie ma dla niej zadania niewykonalnego. Antysyzyf. Doświadczenie, dążenie do perfekcji, mentoring, wytrwałość, technika kopu to wg mnie jej największe zalety. Wśród panów, chyba Piotr Zeszutek, bo zaliczył prawdziwy powrót króla. W każdym aspekcie gry był liderem, zarówno w klubie jak i reprezentacji. Drugi o którym myślę to PW Steenkamp, bo wiatr który wnosi w atak Orkana jest niesamowity. Człowiek-orkiestra.

2. Wyróżniłbym trójkę: Sylwester Gąska, Krystian Olejek i Mateusz Plichta. Gąska jeszcze kilka tygodni temu nie był moim faworytem, ale ten chłopak imponuje mi zwłaszcza odpornością psychiczną. Wychodzi na Niemcy i uspokaja młyn. W lidze radził sobie równie dobrze. Jeśli poprawi swoje mankamenty związane z mobilnością to będzie filarem o wysokiej wartości. Olejek był wyróżniającą się postacią w Pogoni. Jego wejście w reprezentację też należy uznać za udane, bo rozhulał trochę atak biało-czerwonych, którzy w meczu z Węgrami grali... niemrawo żeby nie powiedzieć źle. Na koniec Mateusz Plichta. Ten zawodnik z sezonu na sezon robi stały progres. Ilość przyłożeń które zaliczył w rundzie jesiennej jest niesamowita. Do tego widać gołym okiem że się rozwija, a rywalizacja Ogniwa z kierowanym przez brata, Dawida Plichtę, Orkanem będzie rugbową ucztą. I jeszcze 3 zawodniczki: Marta Morus, Julia Druzgała, Nela Wójcik. Młode zawodniczki weszły "z buta" do kadry kobiet, a przez chwilę była obawa że nie będzie zastępowalności i brakuje im umiejętności w porównaniu ze starszymi koleżankami. Otóż umiejętności nie, doświadczenia tak.

3. Reprezentacje narodowe: kobiet i mężczyzn. Kibice w Polsce są spragnieni rugbowych sukcesów, a dyspozycja która w 2021 r. zaprezentowały obie kadry daje nam ogromne nadzieje że 2022 r. będzie dobrym dla polskiego rugby reprezentacyjnego rokiem.

4. Maciej Brażuk, trener Orkana Sochaczew i Janusz Urbanowicz, trener reprezentacji kobiet. Brażuk za rozbujanie Orkana i pokazanie świeżości w ataku oraz, a może przede wszystkim za brązowy medal mistrzostw Polski wywalczony w Warszawie ze Skrą. Urbanowicz za Moskwę, za Dubaj i za konsekwentne prowadzenie drużyny do przodu. Jest wielu, którzy kontestują osiągnięcia trenera Urbanowicza, ale po pierwsze bronią go wyniki, a po drugie przeciwwagi dla jego pomysłu w kobiecym rugby póki co jeszcze nie ma (choć Legia i Black Roses nad tym pracują).

5. Pojawienie się solidnych sponsorów w polskim rugby. Okazało się, że z biznesem również da się dogadać i dotacja miejska nie jest jedyną formą finansowania działalności klubu.

6. a. Awans do REC b. Stałe miejsce w World Seven Series 7 c. Sponsor tytularny Ekstraligi d. Mecz kolejki w TVP Sport d. I najważniejsze życzenie - udział KS Rugby Rzeszów w rywalizacji wszystkich grup wiekowych (choćby w R7) w rozgrywkach PZR.

Maciej Słomiński (dziennikarz Interia)

1. Karolina Jaszczyszyn / Wojciech Piotrowicz, z zagranicznych Wiaan Griebenow.

2. Niestety nie mam skali porównawczej, ale zewsząd słyszę o postępie jakiego dokonał Orkan Sochaczew.

3. Sylwester Gąska.

4. Janusz Urbanowicz / Chris Hitt / Karol Czyż.

5. Sukcesy reprezentacji kobiet / mecze reprezentacji mężczyzn we Lwowie i Gdyni / finał Ekstraligi rugby w lipcu w Sopocie / występy Michała Haznara dla reprezentacji Polski / każdy odcinek Podcastu o Rugby - POR.

6. Dalsza popularyzacja rugby, aby jak najwięcej osób przychodziło na mecze Ekstraligi. Z uwagą będę śledził występy Biało-Zielonych Ladies Gdańsk w lidze rosyjskiej. Osobiście już szykuję się do wyjazdu do Brukseli na mecz reprezentacji Polski oraz szlifuję "manual", który będzie traktował o tym jak prawidłowo przeprowadzić tzw. "Trzecią połowę".

Przemysław Szyburski (trener MasterPharm Rugby Łódź)

1. Karolina Jaszczyszyn / Piotr Zeszutek

2. Orkan Sochaczew - największy postęp - organizacyjny, finansowy i sportowy

3. Sylwester Gąska

4. Janusz Urbanowicz

5. Zwycięstwo reprezentacji kobiet w International Invitation Women w Dubaju oraz zaproszenie do udziału w styczniowych turniejach HSBC World Rugby Sevens Series

6. Na początku grudnia wznowiliśmy zajęcia z drużyną Master Pharm Rugby Łódź. Chcemy dobrze przygotować się do rundy wiosennej i prezentować wysoki poziom sportowy. Oczywiście, nasze działania będą też skierowane na poprawę sfery organizacyjnej i i finansowej. Na tych płaszczyznach mamy wiele do zrobienia. Dużo energii chcemy poświęć młodzieży, aby ona stała się stabilnym fundamentem naszej pierwszej drużyny. Mamy wiele fajnych pomysłów, które chcemy wcielić w życie. Mam również nadzieję, że środowisko rugby w Polsce w końcu będzie działało w jednym kierunku i dążyło do pojednania, co dalej wpłynie pozytywnie na rozwój dyscypliny.

Życzę wszystkim zawodnikom, trenerom, działaczom, sponsorom, kibicom spełnienia marzeń w nadchodzącym Nowym Roku.

Max Ziara (admin profilu RugbyPolska.pl)

1. Kapitanowie polskich reprezentacji. Karolina Jaszczyszyn i Piotr Zeszutek ciągnęli grę kadr narodowych do sukcesów.

2. Na uwagę zasługują występy Jana Cala ze Skry Warszawa w jesiennych meczach kadry, które stały na naprawdę wysokim poziomie.

3. Ostatniego roku wielu młodych zawodników pojawiło się na boiskach Ekstraligi rugby. Szczególnie cieszą występy Sylwestra Gąski z Ogniwa Sopot na pozycji filara, która od lat czekała na młodych, zdolnych ludzi. To samo dotyczy się przypadku młynarza Arki Gdynia Dominika Mohyły.

4. Najlepszy trener 2021 r. - Należy wyróżnić Karola Czyża za drugi z rzędu mistrzowski tytuł dla Ogniwa Sopot oraz Janusza Urbanowicza za konsekwentne sukcesy z żeńską kadrą Polski rugby 7. 5. Reprezentacja Polski kobiet rugby 7 w World Series. Pierwsze miejsce męskiej reprezentacji Polski rugby XV w rozgrywkach Rugby Europe Trophy na koniec 2021 roku i realna szansa na awans poziom wyżej do Championship.

6. Główna nadzieja to awans reprezentacji Polski rugby XV do Championship. Będzie tam możliwość gry ze zdecydowanie rywalami jak Gruzja, Rumunia, Rosja czy Hiszpania. Wydaje się, że tylko kolejne sukcesy kadry zwiększą zainteresowanie naszą piękną dyscypliną. Nadzieja na większą popularyzację rugby dzięki regularnym transmisjom w TVP Sport. Życzenia na przyszły rok to zdrowie dla wszystkich ligowców, kadrowiczów, trenerów i sympatyków jajowatej piłki.