Podsumowaliśmy już w Interii rok 2021 w polskim rugby w sposób humorystyczny, czas na powagę i oddanie głos bohaterom sportowych aren. Rozesłaliśmy swoistą ankietę do zawodników, trenerów, działaczy reprezentujących kluby Ekstraligi, Polski Związek Rugby, dziennikarzy oraz osób związanych z rugby. To oczywiście zabawa, prosimy nie podliczać głosów i nie wyciągać wniosków, jednak promując rugby w Interii myślimy, że zarówno kibicom jak i uczestnikom zdarzeń podsumowanie ciekawego roku, zwyczajnie się należy. I to w dwóch częściach! Nie sugerując odpowiedzi każdemu z uczestników zabawy zadaliśmy sześć pytań. Pozdrawiamy, życzymy dużo zdrowia i do siego roku!

1. Najlepszy rugbistka/rugbista 2021 r.

2. Największy postęp w 2021 r.

3. Największa nadzieja

4. Najlepszy trener 2021 r.

5. Najważniejsze wydarzenie roku 2021 r.

6. Plany/nadzieje/życzenia na 2022 r.

Kacper Banasiak (zawodnik Skry Warszawa)

1. Karolina Jaszczyszyn / Jonathan O’Neill i Piotr Zeszutek.

2. Skra Warszawa / Orkan Sochaczew.

3. bracia Chain - Eryk i Patryk ze Skry Warszawa.

4. Karol Czyż / Łukasz Nowosz.

5. Wygrana Polek w Dubai 7’s / Zwycięstwo Polaków z Niemcami w meczu w Gdyni.

6. Plany - miejsce medalowe Skry na koniec sezonu 2021/22.

Nadzieja - cofnięcie/zmiana przepisu o zakazie transferów dla drużyn.

Życzenia - zdrowia dla wszystkich zawodników, trenerów i sympatyków rugby w Polsce.

Maciej Brażuk (trener Orkana Sochaczew)

1. Natalia Pamięta / Pieter Willem Steenkamp.

2. Olaf Niespodziany.

3. Dominik Mohyła

4. Łukasz Nowosz.

5. Występy reprezentacji kobiet.

6. Utrzymać się z Orkanem w strefie medalowej, dograć sezon bez kontuzji, wyszkolić następnych reprezentantów Polski

Grzegorz Buczek (kapitan Lechii Gdańsk)

Natalia Pamięta / Piotr Zeszutek. Z zagranicznych PW Steenkamp. Robert Wójtowicz / Sylwester Gąska. Michał Szwarc / Dominik Mohyła. Janusz Urbanowicz / Chriss Hitt Zaproszenie Polek do World Rugby HSBC Sevens Series Medal dla Lechii Gdańsk w Ekstralidze, awans z kadra 15 do grupy Championship.

Grzegorz Bednarczyk ("W szponach rugby")

W Ekstralidze, patrząc na cały rok chyba Pieter Willem Steenkamp (choć na jesieni zaszalał Barend Potgieter). Wśród Polaków - Piotr Zeszutek (patrząc zarówno na ligę, jak i reprezentację). Małgorzata Kołdej. Sporo młodych i obiecujących graczy pojawiło się ostatnio na boiskach, i tu spojrzę z krakowskiego punktu widzenia - Radion Jaworszczuk. Duet Przemysław Szyburski i Mirosław Żórawski, bo nieźle radzą sobie w bardzo trudnych warunkach. Gdyby nie to, pewnie byłby Karol Czyż. Wicemistrzostwo reprezentacji kobiet w Moskwie / Trzy mecze naszej reprezentacji jesienią. A zwłaszcza ten z Niemcami. Jeszcze brakuje, żeby to były wydarzenia przez wielkie "W", zauważalne poza rugbowym światkiem, ale tym żyła cała rugbowa Polska. Przede wszystkim jakichś kroków w kierunku profesjonalizacji polskiego rugby. A sportowo - liczę na to, że panie pokażą się w styczniu w WRSS (może ćwierćfinał w którymś turnieju?), powalczą o awans do Pucharu Świata i mam nadzieję, że dostaną szansę walki o stały udział w WRSS. Panowie: liczę na awans do Championship, a jeśli się uda, na pracę, dzięki której w tej dywizji nie będziemy chłopcami do bicia.

Adrian Chróściel (zawodnik Pogoni Siedlce)

1. Zaczynając od kobiet uważam, że na wyróżnienie zasłużyła Natalia Pamięta - podpora Biało-Zielonych Ladies Gdańsk i reprezentacji Polski. Wśród mężczyzn nie będę chyba oryginalny wybierając Piotra Zeszutka, który jesienią osiągnął życiową formę. Trzymam kciuki, aby "Beny" wrócił na boisko po kontuzji w takiej samej dyspozycji.

2. Chciałbym podkreślić wielki progres w wykonaniu Janka Cala. Nie jest to najmłodszy gracz i zawsze prezentował bardzo solidną formę, ale uważam że tej jesieni również był w życiowej dyspozycji i zwłaszcza w kadrze rozgrywał świetne mecze na bardzo trudnej pozycji rwacza.

3. Uważam, że szansę na bardzo fajną i obfitą w sukcesy karierę ma Sylwester Gąska. Młody, przebojowy, z dobrymi warunkami fizycznymi. Grać w reprezentacji Polski seniorów już w wieku 20 lat na pozycji filara to naprawdę niespotykane osiągnięcie.

4. Janusz Urbanowicz. Jego konsekwencja, długofalowy plan i warsztat umożliwiły naszym wspaniałym paniom zrealizowanie ogromnego sukcesu jakim będzie występ w World Sevens Series

5. Występy polskich reprezentacji Polski zarówno kobiet 7, jak i mężczyzn w rugby 15. Oba zespoły zanotowały same sukcesy i progres w swej dyspozycji.

6. Jeśli chodzi o życzenia to zdecydowanie zdrowia dla wszystkich rugbistek i rugbistów w Polsce. Plany i jednocześnie moje osobiste nadzieje - zakończenie zawodniczej przygody z rugby w zdrowiu i z jak największą liczbą zwycięstw.

Karol Czyż (trener Ogniwa Sopot)

1. Anna Klichowska / Mateusz Plichta. Zagraniczni: Zagraniczni: Dwayne Burrows\Wiaan Griebenow\PW Stenkamp.

2. Jan Mroziński.

3. Wiktor Wilczuk.

4. Janusz Urbanowicz.

5. Reprezentacja 7 kobiet w World Series / Pierwsze miejsce Reprezentacji seniorskiej w tabeli: Rugby Europe Trophy na koniec roku 2021 i szansa na awans do Championship.

6. Plany: obrona tytułu mistrzowskiego.

Nadzieje: awans do Championschip, możliwość gry ze zdecydowanie mocniejszymi rywalami jak Gruzja, czy Rumunia. Nauka od wyżej notowanych ekip, to najlepszy sposób na rozwój.

Życzenia: Zdrowia, spokoju i zatrzymania się na moment. Pomyślenia o tym co jest w życiu naprawdę ważne. Żebyśmy współpracowali razem jako środowisko i abyśmy wszyscy szli w jednym kierunku.

Mateusz Dąbrowski (zarząd PZR i Arka Gdynia)

1. Elden Shoeman z zagranicznych, z polskich - Piotr Zeszutek.

2. Jan Cal.

3. Dominik Mohyła.

4. -

5. Zwycięstwo Polaków z Niemcami w Gdyni.

6. Awans kadry męskiej do grupy Championship.

Daniel Gdula (zawodnik Posnanii Poznań)

1. Karolina Jaszczyszyn/Piotr Zeszutek.

2. Orkan Sochaczew.

3. Występy reprezentacji Polski kobiet w World Seven Series.

4. Janusz Urbanowicz.

5. Osiągnięcia kadry kobiet oraz nasze zwycięstwa: pierwszy raz na wyjeździe z Ukrainą oraz zwycięstwo z Niemcami (ze względu na ładunek emocjonalny jaki generowały).

6. Z pewnością planem jest awans z kadrą do grupy Championship, kadrze kobiet życzę jak najlepszych występów w WSS oraz tego, żeby zagościły w światowej elicie na stałe. Wykonują wielką pracę, ogromnie im gratuluję i życzę powodzenia. Pragnę też, aby Ekstraliga stawała się coraz bardziej profesjonalna i interesująca. Jako środowisko potrzebujemy też efektywnej pracy z młodzieżą więc trzymam kciuki za osoby, które się tym zajmują. Całemu polskiemu rugby życzę dużo zdrowia i wszystkiego co najlepsze, a przede wszystkim zgody i umiejętności współpracy. Wszystkiego rugbowego!

Maciej Grabowski (zawodnik Edach Budowlanych Lublin)

1 Natalia Pamięta / Barend Potgieter.

2 Biało-Zielone Ladies Gdańsk.

3 Reprezentacja rugby 7 kobiet.

4 Przemysław Szyburski.

5 Awans reprezentacji polski kobiet rugby 7 do World Rugby HSBC Sevens Series.

6 Nadzieja - gra reprezentacji kobiet rugby 7 na igrzyskach olimpijskich, oraz życzenia - medal panów w rugby 7 na ME.