Nie żyje Dwight Muhammad Qawi. Mistrz świata boksu nauczył się za kratkami

Dwight Muhammad Qawi w środowisku bokserskim nie był postacią anonimową. Swoją przygodę z pięściarstwem rozpoczął dość późno, bo dopiero w po ukończeniu 20. roku życia. Wówczas odsiadywał on pięcioletni wyrok w więzieniu stanowym Rahway za napad z bronią w ręku . Za kratkami szlifował on swoje umiejętności, a po wyjściu na wolność w 1978 roku rozpoczął zawodową karierę bokserską. Miał wówczas 25 lat.

Ciężka praca przyniosła efekty - w grudniu 1981 roku pokonał on Matthew Saada Muhammada i zdobył pas WBC w wadze półciężkiej. Tytuł czempiona stracił jednak dwa lata później po porażce z Michaelem Spinksem. Wkrótce potem przeszedł on do wyższej kategorii wagowej i w 1985 roku został mistrzem świata WBA w wadze junior ciężkiej. Wówczas pokonał on Pieta Crousa. Niestety, tytułem mistrza nie nacieszył się długo - pas stracił po zaledwie 12 miesiącach, gdy przegrał 15-rundowy pojedynek z Evanderem Holyfieldem. Karierę bokserską zakończył w 1999 roku.