Kluczowa wiadomość ws. kadrowicza Grbicia, tuż przed Ligą Narodów. Jest oficjalne ogłoszenie

W najlepsze trwa sezon reprezentacyjny 2025. W tym tygodniu poznamy triumfatora Ligi Narodów, bowiem w środę rusza rywalizacja w turnieju finałowym tych rozgrywek. Wśród drużyn uczestniczących nie zabraknie "Biało-Czerwonych" . Ci w fazie zasadniczej zajęli 5. lokatę, co oznacza, że w batalii o półfinał zagrają z drużyną z 4. lokaty. Tą okazała się reprezentacja Japonii .

Do Chin Nikola Grbić postanowił zabrać swoich najlepszych siatkarzy, w tym przyjmującego, Bartosza Bednorza. Ten do niedawna zmagał się z urazem łydki, lecz doszedł już do siebie i wystąpił już w drużynie chociażby podczas turnieju LN w Gdańsku.