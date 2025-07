Kłopoty reprezentanta Polski. Plan Sparty Wrocław może legnąć w gruzach

To nie jest najlepszy sezon w wykonaniu Betard Sparty Wrocław. Zespół najpierw męczył się na własnym torze z Bayersystem GKM-em Grudziądz, następnie sromotnie poległ w Lublinie, a teraz mógł nawet stracić punkty z osłabionym Stelmet Falubazem. To już nie są żarty, a sprawa wygląda coraz poważniej.

Żużel. Falubaz postawił się Sparcie Wrocław. "Zacząłem drapać się po głowie"

Zielonogórzanie podeszli do meczu bez Przemysława Pawlickiego, Damiana Ratajczaka i Oskara Hurysza. Pomimo tego wcale wyraźnie nie odstawali od wrocławian. Niektórzy twierdzą, że gdyby nie pech Ratajczaka na próbie toru, to Sparta by to przegrała. - Zwłaszcza po wypadku Ratajczaka, wydawało mi się, że będzie dużo łatwiej. W pewnym momencie zacząłem drapać się po głowie, bo momentami było nieciekawie. Ważne, że wygraliśmy - mówi nam Dariusz Śledź.

Drużyna z Wrocławia ze zdziesiątkowanym Falubazem zdobyła tylko 50 punktów. Znów kłopoty miał Maciej Janowski. Co prawda zdobył on dwie trójki, ale jedną na rywalach, którzy nie zdobywają nawet punktu na wyścig w PGE Ekstralidze. Dla zawodnika takiej klasy powinno być to formalnością. Gdy zaś dochodziło do rywalizacji z liderami, to 33-latek poza pierwszym wyścigiem kompletnie nie istniał.

Żużel. Problemy Macieja Janowskiego. Doszło do kilku ważnych zmian

Janowski miesiąc temu zakupił jednostki Ashley'a Holloway'a. Od tamtej pory rotuje silnikami. Używa zarówno sprzętu Ryszarda Kowalskiego, jak i Holloway'a. Forma jednak nadal jest daleka od ideału, a w ostatnim czasie do teamu dołączył Michał Jańczak. Mechanik wcześnie współpracował z Leonem Madsenem, a po rozstaniu z Duńczykiem zatrudnił się we wrocławskim klubie.

- Maciej jest profesjonalistą. Robi bardzo wiele, żeby wrócić na swój poziom. My również ze strony klubu staramy mu się pomagać. Choćby to właśnie pokazuje jak bardzo jest zdeterminowany. Ten proces jednak nadal trwa - wyjaśnia trener. - Jest trochę pogubiony. W jego przypadku wygląda to tak, że przeplata te wyścigi. Musi podejmować lepsze decyzje pod względem ustawień i w końcu coś znaleźć, na czym będzie mógł całkowicie bazować - tłumaczy Śledź.

Żużel. Sparta może skończyć bez medalu mistrzostw Polski

Sprawa jest bardzo poważna, bo w obliczu rozpędzających się klubów z Grudziądza i Torunia, za chwilę może się okazać, że Sparta skończy nawet bez medalu. To byłaby wielka porażka dla tego klubu. 5-krotny mistrz Polski co roku celuje co najmniej w finał.

- Jeśli chcemy myśleć o walce o najwyższe cele, to musimy to natychmiast zmienić. Jeździmy sinusoidalnie, przeplatamy lepsze biegi słabszymi. Tak nie może być - kończy.

Maciej Janowski i Brady Kurtz. Australijczyk to czołowy klient Ashley'a Holloway'a Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Maciej Janowski i Rafał Trojanowski Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Maciej Janowski w barwach Sparty Wrocław. Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

