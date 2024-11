Lewandowski musiał to powiedzieć. Ledwie zdążył zejść z boiska. Nie myślał tylko o świętowaniu

Do tej pory zaledwie dwóch piłkarzy mogło się pochwalić złamaną barierą stu trafień w Lidze Mistrzów. Byli to Cristiano Ronaldo i Lionel Messi. We wtorkowy wieczór do tego grona dołączył "Lewy". I nie ukrywajmy - każdy kibic piłki liczył, że tak się właśnie stanie. Na szczęście Polak nie kazał fanom długo czekać. Już w 10. minucie pewnie wykorzystał rzut karny, lecz to było dla niego za mało. W doliczonym czasie gry precyzyjnym strzałem w długi róg zanotował gola numer 101 w LM, pieczętując jednocześnie wygraną Barcelony.

