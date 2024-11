Głośno o wyczynie Lewandowskiego, reagują polscy dziennikarze. Powtarza się jedno

Robert Lewandowski we wtorkowy wieczór po raz kolejny błysnął w barwach FC Barcelona, strzelając w meczu z Brest dwa gole. Polak tym samym przekroczył magiczną barierę 100 goli w Lidze Mistrzów, co nie przeszło bez echa. Wyczyn kapitana reprezentacji jest szeroko komentowany w naszym kraju, a we wpisach polskich dziennikarzy często powtarza się słowo "kosmos" odmieniane na różne sposoby.