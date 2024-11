Robert Lewandowski we wtorkowym meczu ze Stade Brest ois zagrał wedle scenariusza, który już dawno temu nakreślili dziennikarze. Zgodnie z oczekiwaniami kapitan reprezentacji Polski wpisał się na listę strzelców , zapisując się jednocześnie w historii Ligi Mistrzów. Przeciwko Brest strzelił dwa gole i ma już na koncie 101 bramek w rozgrywkach , dzięki czemu dołączył do elitarnego grona. Tylko Leo Messi i Cristiano Ronaldo mogli wcześniej pochwalić się przebiciem bariery 100 trafień w LM.

FC Barcelona podjęła zaskakującą decyzję. Niespodziewany kandydat na wzmocnienie obrony

Pedri o Lamine Yamalu: Najważniejsze, aby wrócił do zdrowia bez zbędnej presji / AP / © 2024 Associated Press

Kibice Barcy rozczarowani. Fala negatywnych komentarzy po doniesieniach mediów

Za kandydaturą 26-latka przemawia przede wszystkim stosunkowo niska klauzula odstępnego, a także doświadczenie z hiszpańskich boisk. Ponadto Rumun jest zawodnikiem bardzo szybkim i mobilnym, co stanowi dodatkowy atut. Mimo to w mediach społecznościowych pojawiło się wiele głosów niezadowolenia. Kibice Barcy mocno wątpią w to, czy defensor 13. drużyny La Liga, który w ubiegłym sezonie był głównie rezerwowym, ma odpowiednią jakość, by reprezentować Barcelonę.