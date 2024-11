Złota Piłka dla Lewandowskiego? Jest głos z Ukrainy, legenda mówi wprost

Lewandowski wśród gigantów. Wyjątkowy wieczór Polaka w Lidze Mistrzów

"To wydarzenie historyczne, bo Lewandowski po raz kolejny zapisał się w historii światowej piłki. Tak, światowej, bo przecież nie tylko polskiej. Mówimy o wydarzeniu, które ma wydźwięk globalny. Ale nie dziwię się, że strzelił tyle goli. Jest jednym z najlepszych napastników ostatnich kilkunastu lat. A w Barcelonie przeżywa teraz drugą młodość. Widziałem kilka ich meczów ostatnio. Robert wyglądał spektakularnie. A co do Ligi Mistrzów, to jeśli tak można powiedzieć, to on na te 100 goli zasłużył. Zasłużył, żeby cały piłkarski świat zapamiętał go na zawsze" - powiedział legendarny napastnik w rozmowie z Piotrem Koźminskim z portalu Goal.pl.