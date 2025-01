Saga transferowa związana z przyszłością Sebastiana Szymańskiego trwa w najlepsze, choć wiele wskazuje na to, że zbliża się ku końcowi. Jeszcze do niedawna wydawało się, że reprezentant Polski trafi do Freiburga. Według tureckich dziennikarzy doszło jednak do kolejnego zwrotu akcji. Inny europejski gigant jest poważnie zainteresowany transferem pomocnika Fenerbahce, na który planuje przeznaczyć niemałą kwotę.