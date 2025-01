Otrzeźwienie Dawida Kubackiego. Nasz mistrz w końcu to zrozumiał. Pojawiły się efekty

Dawid Kubacki uradował Adama Małysza. Najpierw był jednak szok

- Byłem w szoku, kiedy usłyszałem z ust Dawida, że to, co robi, jest wbrew jego logice, ale zauważył, że zaczyna to działać. To jest duży krok do przodu. To nie jest tak, że Dawidowi się nie chce, ale skoro on całe życie skakał z innym pomysłem, to trudno jest mu teraz zmienić pewne przyzwyczajenia - powiedział Adam Małysz, prezes Polskiego Związku Narciarskiego.