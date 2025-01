Świetna forma Piątka dostrzeżona, chce go gigant. Dołączyłby do innego Polaka

Odrodzenie Krzysztofa Piątka. Strzela gola za golem

Krzysztof Piątek był wielką nadzieją polskiego futbolu. Gdy wychowanek Lechii Dzierżonów seryjnie trafiał dla Genoi, a po tym przeniósł się do AC Milan, nad Wisłą pojawiła się nadzieja na kolejnego po Robercie Lewandowskim snajpera światowej klasy. Ostatecznie młodszemu z polskich napastników nie udało się spełnić oczekiwań. Szukał swojego miejsca w Hercie Berlin, Fiorentinie czy Salernitanie, ale nie był w stanie nawiązać do najlepszego okresu swojej kariery.

Rzecz jasna, trzeba pamiętać, że wymienieni napastnicy (a także notujący zbliżone wyniki do Polaka Mohamed Salah, Harry Kane czy Raphinha) na co dzień rywalizują nie tylko w silniejszych ligach, ale i w Lidze Mistrzów. Nie zmienia to jednak faktu, że renesans formy 29-letniego snajpera musi cieszyć Michała Probierza. A niebawem selekcjoner może mieć kolejny powód do uśmiechu.

Piątek dołączy do Szymańskiego? Takie wieści płyną z Turcji

Wygląda na to, iż dyspozycja popularnego "Pio" szybko została dostrzeżona. Obecny kontrakt wiąże go z Basaksehirem do połowy czerwca 2026 roku, ale wiele wskazuje na to, że może on opuścić swój klub wcześniej. Jak poinformował bowiem Ersan Serdal, Piątkiem interesuje się Fenerbahce.