Puchacz żegna się z Bundesligą, klamka zapadła. Media: kierunek Anglia

Kariera Tymoteusza Puchacza w Holstein Kiel może okazać się krótsza, aniżeli zakładano. Reprezentant Polski ma poważne problemy z walką o miejsce w wyjściowym składzie, a jego ostatnie występy to seria wielkich rozczarowań. Z tego względu mówi się coraz głośniej o zimowym transferze reprezentanta Polski. Na podstawie ujawnionych ostatnio informacji, Puchaczowi najbliższej obecnie do przenosin do Anglii.