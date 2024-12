Fatalne wpadki reprezentantów Polski, słodko-gorzki wieczór na Wyspach

Jakub Kiwior zawalił bramkę już w czwartej minucie derbów, Gabriel Jesus bohaterem

Jakub Kiwior nie mógł mówić o udanym początku sezonu w barwach Arsenalu FC. W pierwszych miesiącach Mikel Arteta nie korzystał z usług Polaka niemalże wcale, mógł co najwyżej liczyć na "ogony" w mniej istotnych starciach. Media żyły rychłym transferem defensora, bo nic nie wskazywało na to, by miał odzyskać miejsce w wyjściowym składzie. Tak się jednak stało po listopadowym zgrupowaniu reprezentacji Polski. 25-latek wybiegł na drugą połowę spotkania z West Hamem (5:2) i później był już regularnie wykorzystywany przez hiszpańskiego szkoleniowca.