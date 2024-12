Robert Lewandowski i Ewa Pajor "przyłapani". Zdjęcia krążą po sieci

Robert Lewandowski to kluczowy zawodnik męskiej drużyny FC Barcelona, Ewa Pajor natomiast bryluje w barwach drużyny kobiecej FC Barcelona Femeni. Liderzy reprezentacji Polski w piłce nożnej mężczyzn i kobiet do tej pory nie mieli zbyt wielu okazji w Hiszpanii, aby zamienić ze sobą kilka zdań, ta jednak nadarzyła się podczas corocznej kolacji świątecznej "Dumy Katalonii". Polska piłkarska para pozowała nawet wspólnie do zdjęć.