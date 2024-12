„I są te pistolety!” – Piątek błyszczy w Lidze Konferencji [WIDEO]

Krzysztof Piątek i jego Basaksehir pożegnali się z Ligą Konferencji już w fazie ligowej, po remisie 1:1 z Cercle Brugge. Polak, który otworzył wynik meczu, dając prowadzenie swojemu zespołowi, mógł mieć nadzieję na awans. Jednak w 82. minucie Paris Brunner doprowadził do wyrównania, co ostatecznie przekreśliło szanse tureckiej drużyny na awans do 1/16 finału. Co ciekawe, bramka Brunnera pozwoliła belgijskiej ekipie wyprzedzić Jagiellonię Białystok, której nie udało się wywalczyć bezpośredniego awansu do 1/8 finału. Basaksehir zajął 26. miejsce w tabeli Ligi Konferencji, co oznacza, że drużyna pożegnała się z rozgrywkami.

