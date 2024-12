Robert Lewandowski nie owija w bawełnę po porażce. Tego zabrakło FC Barcelona

FC Barcelona miała wszystko, by pokonać Atletico, ale dała się podejść

Atletico wygrało jednak we własnym stylu. Przez długi czas goście skupili się na obronie, ale gdy zdołali już oddać pierwszy celny strzał, od razu zakończył się bramką Rodrigo De Paula z 60. minuty. To nie złamało jednak "Blaugrany", podopieczni Hansiego Flicka wciąż przeważali. Zadecydować o losie meczu mógł i powinien Robert Lewandowski, ale na kwadrans przed końcem spotkania fatalnie skiksował .

Do samego końca gospodarze szukali trafienia gwarantującego trzy punkty i przez to narazili się na kontrę, którą ostatecznie wykorzystał Alexander Sorloth. Trafienie Norwega na 2:1 oznaczało dla Atletico pierwsze wyjazdowe zwycięstwo nad FC Barceloną od 2006 roku - i pierwsze w długiej karierze trenerskiej Diego Simeone .

Lewandowski: w ostatnich meczach brakowało mi pewności siebie

Po meczu przed kamerami stacji Eleven Sports stanął Robert Lewandowski. Polak nie po raz pierwszy zwrócił uwagę na to, że Barcelona powinna remisować mecze, których nie jest w stanie wygrać. "Wiadomo, że runda jest długa, też mieliśmy zawirowania. Przy młodym zespole skoki formy się zdarzają. Tym bardziej, że dzisiaj zagraliśmy dobre spotkanie i przegraliśmy. To na pewno jest dla nas nauczka, że czasami, jak chcesz wygrać, ale nie możesz, to na pewno nie można przegrać tego meczu . Oczywiście, można się czuć dobrze, grać dobrze w piłkę, na boisku dobrze wyglądać, ale brakowało dziś kropki nad i" - przeanalizował napastnik.

Czy jednym z powodów ostatnich wyników jest młody wiek piłkarzy? "W pewnym wieku, grając co trzy dni, najbardziej [ma znaczenie - przyp. red.] przygotowanie mentalne. Nie ma czasu na celebrację ostatniego zwycięstwa, tylko po meczu trzeba się przygotowywać do kolejnego. I to jest najważniejsze. Jak porównuję się teraz, a sprzed -nastu lat, to też się uczyłem tego. W głowie zostawało zwycięstwo, a tu trzeba było grać po 2-3 dniach i czasami tej koncentracji brakowało. Wydaje mi się, że w ostatnich meczach stwarzaliśmy dużo sytuacji. Mi w ostatnich 2-3 meczach też brakowało takiego spokoju w polu karnym, takiej pewności siebie. W grze może to inaczej wyglądać, ale jak są sytuacje i ich nie wykorzystujesz, to później ciężej o bramki" - szczerze wyznał 36-latek.