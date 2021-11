W poniedziałkowy wieczór Lewandowski stanął przed wielką szansą. Miał okazję zdobyć pierwszą w karierze Złotą Piłkę, lecz większe uznanie w oczach elektorów zdobył Leo Messi, który wyprzedził naszego reprezentanta.



Ta wiadomość zasmuciła nie tylko polskich fanów. Kibice oraz eksperci z innych państw także mówili wprost, że "Lewy" został skrzywdzony i to on powinien w Paryżu wznieść do góry prestiżowe trofeum.

W podobnym tonie wypowiedział się agent Lewandowskiego - Pini Zahavi.



Złota Piłka. Mocna reakcja agenta "Lewego": Nagroda należy do Polaka

- Wielkie gratulacje dla Messiego - imponującego zawodnika i legendy futbolu. Ale Złota Piłka 2021 nie należy do niego. Nie tym razem. Złota Piłka należy do Roberta Lewandowskiego. Robert nie został okradziony, ale jest człowiekiem, który zasłużył na to wyróżnienie - powiedział Zahavi cytowany przez portal Tz.de.



- Nic dziwnego, że setkom milionów kibiców trudno jest uwierzyć w końcowy rezultat plebiscytu. Poniedziałkowy wieczór powinien zakończyć się zdobyciem przez Lewandowskiego pierwszej Złotej Piłki w karierze. Zamiast tego, otrzymał on nowo ustanowioną nagrodę dla najlepszego snajpera - wyjątkowo słabą pociechę... - dodał.



Przypomnijmy, że Lewandowski mógł zdobyć Złotą Piłkę już przed rokiem. Wtedy jednak plebiscyt został odwołany ze względu na pandemię koronawirusa.



