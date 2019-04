Sterling o walce o tytuł. Żartuje z Liverpoolu. Wideo

Walka o tytuł mistrza Anglii jest już na ostatniej prostej. Do końca sezonu pozostały 3 kolejki, a różnica jaka dzieli Manchester City i Liverpool to zaledwie jeden punkt. Co o końcówce sezonu sądzi zawodnik "The Citizens" Raheem Sterling?