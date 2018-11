Pep Guardiola i Bruno Genesio po 2-2 Manchesteru City z OL w Lidze Mistrzów. Wideo

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Pep Guardiola po 2-2 Manchesteru City z OL w Lidze Mistrzów. Wideo

Został nam do rozegrania jeszcze jeden mecz, a już mamy awans do dalszej fazy Ligi Mistrzów w kieszeni. Kolejny rok Manchesteru City w fazie pucharowej – to dobra wiadomość. Teraz możemy się skupić Premier League i próbować dotrwać do lutowej walki w Champions League w pełnym składzie, bez kontuzji, bo to nam pomoże w walce 16 najlepszych drużyn Europy. Czy jestem zaskoczony dobrą grą Lyonu? Gdy na Olympique trafiliśmy w losowaniu, wszyscy mówili ‘to będzie spacerek dla Manchesteru City’, a nikt spośród głoszących taką opinię nie widział żadnego meczu Lyonu, jego występu z Hoffenheim czy Szachtarem. Gdyby ludzie widzieli te mecze, wiedzieliby, że czeka nas ciężka przeprawa. Mam trochę większe doświadczenie niż ludzie oceniający nas, więc wiem, że w Lidze Mistrzów nie ma łatwych meczów. W dwumeczu z Lyonem straciliśmy cztery punkty, a to zaprzecza obiegowej opinii, wedle której we Francji liczy się tylko PSG i nikt inny. Mało kto wie jak silna jest liga francuska, jak mocne są jej zespoły. To między innymi dlatego Francuzi są mistrzami świata, mają tak wielu młodych, świetnych graczy, mocnych fizycznie i technicznie. Liga francuska jest wyrafinowana, mocna. Dlatego mam dla niej duży szacunek. Doceniam też wynik i grę, jaką pokazaliśmy w tym dwumeczu.

Bruno Genesio, trener Olympique Lyon:

"Co czuję po dwóch remisach z Manchesterem City? Przede wszystkim dumę. Czułem ją, widząc jak mój zespół radzi sobie na tle jednego z najlepszych zespołów w Europie. Jednocześnie czuję lekką frustrację, bo przecież mogliśmy sobie zapewnić w tym meczu awans. On była bardzo blisko, patrząc na to, co się działo w naszym meczu i w Hoffenheim (Szachtar strzelił gola na wagę zwycięstwa w doliczonym czasie – przyp. red., a remis dawał awans OL – przyp. red.). Musimy jednak zachować w pamięci to, co jest pozytywne i kontynuować ten kierunek.”

Co spowodowało, że wstawił do składu Maxwella Corneta, który zdobył dwa gole?: "Widz