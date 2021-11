Rozgrywki PHL wznowiono po przerwie reprezentacyjnej. W Oświęcimiu kibice zobaczyli festiwal strzelecki.

Po pierwszej tercji prowadziły "Szarotki", dla których bramki zdobyli - Bartłomiej Neupauer (piąta minuta, w przewadze) i Marcin Kolusz (20.).



Gospodarze potrafili szybko wyrównać już na początku drugiej tercji. Oba trafienia były zasługą tria (Victor Rollin Carlsson-Wasilij Strielcow-Teddy da Casta), a padły w 22. i 24. minucie.



To nie był koniec emocji. Tauron Podhale wyszło bowiem na prowadzenie 3-2 po bramce Filipa Wielkiewicza (31. minuta), a po kilku minutach było już 4-3 dla Re-Plast Unii, kiedy dwa gole w odstępie 29 sekund strzelili Łukasz Krzemień i Strielcow.



Na początku trzeciej tercji "Szarotki" dwa razy wykorzystały grę w przewadze - najpierw Gleb Bondaruk w 43. minucie, a następnie Nuepauer w 47., by znowu wygrywać, tym razem 5-4.



Niecałą minutę później wyrównał Ryan Glenn, a w 57. minucie zwycięstwo oświęcimianom zapewnił Krystian Dziubiński, któremu asystowali Strielcow i Da Costa. Dla Re-Plastu Unii było to dziewiąte zwycięstwo z rzędu.

Reklama

PHL. Lider się męczył

Hokej Leszek Laszkiewicz: Wierzymy, że hokejowa reprezentacja Polski przyciągnie kibiców Ciekawie było także w innych piątkowych meczach 21. kolejki. Lider, GKS Katowice, męczył się z Zagłębiem Sosnowiec. Goście prowadzili w tym spotkaniu już 2-0. Najpierw w 12. minucie trafił Jewgienij Nikiforow, a w 36. Jarosław Rzeszutko.



"GieKSa" goniła w trzeciej tercji. W 43. minucie kontaktowego gola strzelił Patryk Wronka, a w 45. wyrównał Grzegorz Pasiut. Zwycięstwo liderowi zapewnił na 35 sekund przed końcem Anthon Eriksson.

Interesująco było też w Toruniu. Energa prowadziła z Ciarko STS-em Sanok 2-0 i 3-1. W trzeciej tercji goście doprowadzili jednak do remisu, wykorzystując dwa okresy gry w przewadze. Wygraną torunianom 4-3 zapewnił Patryk Kogut w trzeciej minucie dogrywki.



Zdjęcie Krystian Dziubiński (Re-Plast Unia, z prawej) i Maciej Sulka (Tauron Podhale) / /Łukasz Gągulski / PAP

Re-Plast Unia Oświęcim - Tauron Podhale Nowy Targ 6-5 (0-2, 4-1, 2-2)

Bramki: 0-1 Bartłomiej Neupauer (5.), 0-2 Marcin Kolusz (20.), 1-2 Victor Rollin Carlssson (22.), 2-2 Victor Rollin Carlssson (24.), 2-3 Filip Wielkiewicz (31.), 3-3 Łukasz Krzemień (33.), 4-3 Wasilij Strielcow (35.), 4-4 Gleb Bondaruk (43.), 4-5 Bartłomiej Neupauer (47.), 5-5 Ryan Glenn (48.), 6-5 Krystian Dziubiński (57.).

Kary: Unia - 12; Podhale - 8 minut. Widzów 1100.



GKS Katowice - Zagłębie Sosnowiec 3-2 (0-1, 0-1, 3-0)

Bramki: 0-1 Jewgienij Nikiforow (12.), 0-2 Jarosław Rzeszutko (36.), 1-2 Patryk Wronka (43.), 2-2 Grzegorz Pasiut (45.), 3-2 Anthon Eriksson (60.).

Kary: GKS - 6, Zagłębie - 8 minut. Widzów 1020.



Pawo

As Sportu 2021. Kto zasłużył na awans do kolejnej rundy? (można oddać głos na więcej niż jednego kandydata) Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! As Sportu 2021. Kto zasłużył na awans do kolejnej rundy? (można oddać głos na więcej niż jednego kandydata) Maria Andrejczyk 6.82% Iga Baumgart-Witan 2.4% Jan Błachowicz 1.88% Patryk Dobek 3.28% Jan-Krzysztof Duda 2.16% Kajetan Duszyński 1.99% Paweł Fajdek 2.74% Maryna Gąsienica-Daniel 0.89% Małgorzata Hołub-Kowalik 1.69% Hubert Hurkacz 5.63% Justyna Iskrzycka, Karolina Naja, Anna Puławska, Helena Wiśniewska 1.88% Natalia Kaczmarek 1.73% Agnieszka Kobus-Zawojska, Maria Sajdak, Marta Wieliczko, Katarzyna Zillmann 1.91% Malwina Kopron 1.52% Dawid Kubacki 3.21% Bartosz Kurek 2.9% Wilfredo Leon 3.77% Robert Lewandowski 7.57% Natalia Maliszewska 1.18% Tadeusz Michalik 0.65% Aleksandra Mirosław 0.78% Katarzyna Niewiadoma 1.62% Wojciech Nowicki 3.01% Jolanta Ogar-Hill i Agnieszka Skrzypulec 0.96% Kamil Stoch 4.08% Iga Świątek 7.07% Justyna Święty-Ersetic 5.11% Dawid Tomala 3.14% Anita Włodarczyk 8.01% Karol Zalewski 1.32% Bartosz Zmarzlik 3.71% Piotr Żyła 5.38%

głosów: 14330

Zdjęcie As Sportu 2021 - głosowanie / INTERIA.PL