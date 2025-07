Absolutny pogrom w meczu Fręch. Wystarczyło 67 minut. Kolejna rozstawiona wyeliminowana

Mecz rozpoczął się od serwisu Starodubcewej. Ukrainka otworzyła spotkanie w komfortowym stylu, bez straty punktu. Po zmianie stron kontynuowała swoją serię, zatrzymując się na 7 wygranych akcjach z rzędu. To oznaczało aż trzy szanse dla Julii na prowadzenie 2:0. Wtedy Fręch w końcu załapała się na grę. Doprowadziła do stanu równowagi, a później miała nawet piłkę na 1:1. Mimo to Magdalena nie zamknęła rozdania na swoją korzyść. Dała się przełamać i pozwoliła rywalce uciec z wynikiem. Reprezentantka naszych wschodnich sąsiadów grała solidnie, nie popełniała tylu błędów, co w trakcie ich starcia w Waszyngtonie. To sprawiało, że 25. rakieta świata nie miała za bardzo pomysłu na to, by przeciwstawić się dobrze grającej rywalce.