Przy stanie 5:3 Sakkari serwowała po zwycięstwo w premierowej odsłonie. Greczynka nie uniosła tego faktu. Dała sobie wydrzeć podanie bez zdobytego punktu. Mimo to wciąż zachowała szansę na triumf w pierwszej partii. W trakcie dziesiątego rozdania, przy podaniu Peguli, wyszła na prowadzenie 40-0. To dało trzy setbole z rzędu. Nie wykorzystała żadnego z nich, ale potem była jeszcze czwarta i piąta okazja. To wciąż było jednak za mało. Maria marnowała swoje szanse i finalnie Jessica wyrównała na 5:5. Jedenasty gem przyniósł kolejne rozczarowanie z perspektywy 72. rakiety świata. Sakkari miała 30-0, ale od tego momentu... nie zdobyła już ani jednego punktu do końca partii. Ostatecznie to Amerykanka triumfowała w pierwszej części spotkanie 7:5.