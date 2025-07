Iga Świątek ma już za sobą pierwszy mecz podczas letniego tournee po Ameryce Północnej. W środowy wieczór czasu polskiego nasza reprezentantka rozegrała spotkanie drugiej rundy WTA 1000 w Montrealu. Przeciwniczką mistrzyni Wimbledonu była Hanyu Guo, notowana na 259. miejscu w singlowym rankingu. Trzecia rakieta świata miała pewne problemy z podaniem, popełniała sporo podwójnych błędów serwisowych. Mimo to 24-latka kontrolowała sytuację na korcie. Imponująco wyglądała zwłaszcza końcówka spotkania, kiedy to raszynianka wygrała 12 z 13 akcji. Ostatecznie Polka triumfowała w całym starciu 6:3, 6:1 i zameldowała się w 1/16 finału.

Kolejny mecz Świątek rozegra w piątek czasu lokalnego. Po tym, jak Iga pokonała Hanyu, nie znała jeszcze swojej następnej przeciwniczki. Na jej wyłonienie musiała poczekać kilka godzin. A to dlatego, że mecz Anastazja Pawluczenkowa - Eva Lys wyznaczono dopiero jako piąty w kolejności na korcie numer 9, po starciu Magdaleny Fręch z Julią Starodubcewą . W związku z tym Rosjanka oraz Niemka rozpoczęły rywalizację dopiero po godz. 1:30 czasu polskiego. Faworytką batalii była rozstawiona z "27" doświadczona tenisistka z Samary. Ostatecznie doszło jednak do niespodzianki.

Mecz mógł się rozpocząć bardzo korzystnie z perspektywy Pawluczenkowej. Rosjanka już w pierwszym gemie posiadała dwa break pointy z rzędu. Mimo to Lys wyszła ze stanu 15-40, wygrywając cztery akcje z rzędu. Przy następnym swoim podaniu zanotowała powrót z wyniku 15-30 i ponownie znalazła się z przodu. Czwarte rozdanie przyniosło pierwszą okazję na przełamanie dla Evy. I ta od razu została wykorzystana. Tuż przed zmianą stron Anastazja próbowała natychmiast zniwelować stratę, miała ku temu dwie szanse. Mimo to Niemka potwierdziła przewagę breaka i zrobiło się już 4:1. Zawodniczka plasująca się na 69. miejscu w rankingu utrzymała różnicę do końca partii. Ostatecznie triumfowała w premierowej odsłonie 6:3.