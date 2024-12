Gwardia idzie za ciosem. Górnik w końcu w ósemce. Zmiana trenera w Legionowie

- Wiedziałem, że to będzie bardzo ciężkie spotkanie, bo Wrocław gra coraz lepiej. Pokazują to z meczu na mecz. Przestrzegałem przed tym chłopaków. Nie mam do nich żadnych zarzutów, może poza kilkoma sytuacjami w obronie. Oni dali jednak z siebie wszystko. Niestety, mamy nieco okrojony skład i powoli brakuje już sił, bo za nami bardzo dużo grania. Nawarstwia się zmęczenie, ale oni dali radę i wytrzymują napięcie - tłumaczył Witalij Nat, trener zespołu z Głogowa.

Reklama