Polska sensacja w największym teraz turnieju na świecie. 13 asów nie miało znaczenia

Turnieje rangi WTA już się zakończyły, te w ramach ITF też już powoli wygasają. Zmagania w Nawim Mumbaju w Indiach są ostatnimi w tym roku zawodami rangi W50, zarazem największym turniejem kobiecym w tym tygodniu, liczonym do rankingów. Zaskakująco dobrze poczyna sobie tam Zuzanna Pawlikowska, która musiała przebijać się przez eliminacje. W czwartek ograła rozstawioną z siódemką Shrivalli Rashmikaę Bhamidipaty 3:6, 6:1, 6:3, co już jest historycznym osiągnięciem. A do tego zapewniło jej pierwszy w karierze awans do TOP 600 listy WTA.