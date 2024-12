Niezwykły widok po występach polskich siatkarzy. Kiedyś nie do pomyślenia

Pokolenia siatkarskich kibiców mogły żyć wspomnieniami sukcesu Płomienia Milowice , który w 1978 r. jako pierwszy polski zespół sięgnął po Puchar Europy. Nawet w XXI wieku, kiedy polska siatkówka w męskim wydaniu znów dołączyła do światowej czołówki i kadra zaczęła zdobywać medale największych imprez, kluby z Polski sporadycznie docierały do ostatniej fazy Ligi Mistrzów.

Wszystko zmieniła ZAKSA Kędzierzyn-Koźle i jej trzy z rzędu triumfy w prestiżowych rozgrywkach. Dwa sezony temu w finale Ligi Mistrzów grały zresztą dwa polskie zespoły - rywalem był Jastrzębski Węgiel. Ale nigdy polskie kluby nie atakowały czołówki tak szeroko, jak dzisiaj . W tym sezonie wszystkie są faworytami do gry o miejsca w finałowej czwórce. Idealnie ilustrują to tabele poszczególnych grup po czterech kolejkach.

Liga Mistrzów siatkarzy. Tabela fazy grupowej mówi wszystko

Po wtorkowych i środowych meczach na czele trzech grup znajdują się zespoły reprezentujące Polskę. Zaledwie jednego seta przegrał dotąd PGE Projekt Warszawa . We wtorek na Torwarze siatkarze prowadzeni przez Piotra Grabana znów nie dali się zaskoczyć i pokonali 3:0 ACH Volley Lublana . Komplet punktów daje im trzy "oczka" przewagi nad drugim Berlin Recycling Volleys. W styczniu, w kolejnym meczu, warszawianie grają z Greenyard Maaseik. Być może już po tym spotkaniu będą pewni pierwszego miejsca w grupie .

Na czele grupy C znajduje się Aluron CMC Warta Zawiercie . Drużyna prowadzona przez Michała Winiarskiego wydaje się mieć najtrudniejszych przeciwników, bo już w tej fazie rozgrywek trafiła na rywala z Włoch - Allianz Milano. To właśnie w spotkaniu z tym zespołem straciła jedyny punkt, wygrywając po tie-breaku. W środę zawiercianie pokonali 3:0 Knack Roeselare i pozostają dwa punkty przed Włochami.

Tabela grupy C

Tabela grupy C / Interia pl / INTERIA.PL

Najtrudniejszą przeprawę w czwartej kolejce Ligi Mistrzów miał Jastrzębski Węgiel . Po wyrównanym spotkaniu pokonał jednak Chaumont VB 52 3:1 . Pozostaje więc niepokonany i jest liderem grupy E z zaledwie dwoma przegranymi setami. Drugi SVG Luneburg traci do mistrzów Polski cztery punkty. Pierwsze miejsce w grupie przed fazą pucharową jastrzębianie mają na wyciągnięcie ręki.

Polskie drużyny mocnymi kandydatami do Final Four. Kluczowe ostatnie mecze

Polskie drużyny pozostają więc niepokonane w Lidze Mistrzów . Żadna inna nacja w tym sezonie nie może pochwalić się po czterech kolejkach takim wyczynem. Najbliżej są Włosi - Vero Volley Monza to niepokonany lider grupy B, Sir Susa Vim Perugia prowadzi w grupie D i swój czwarty mecz rozegra dopiero w czwartek.

Zakończenie fazy grupowej ma szczególne znaczenie przy napiętym siatkarskim kalendarzu. Pozwala bowiem na uniknięcie gry w 1/8 finału i awans wprost do ćwierćfinału . O pozostałe trzy miejsca w czołowej ósemce będą rywalizować wiceliderzy grup i najlepszy zespół z trzeciego miejsca.

W ostatnich latach mecze finałowe Ligi Mistrzów były rozgrywane w ramach tzw. Superfinałów - w tej samej hali rywalizowały po dwa najlepsze zespoły męskie i kobiece. W tym roku CEV wraca jednak do turniejów Final Four, w których zagrają zwycięzcy ćwierćfinałów. Po półfinałach zostanie rozegrany mecz o puchar, nie będzie spotkania o trzecie miejsce. W 2024 r. w rozgrywkach triumfował Itas Trentino z Włoch, ale nie zakwalifikował się do aktualnej edycji Ligi Mistrzów.