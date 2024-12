Na początku grudnia Chrobry wygrał w zaległym spotkaniu 4. serii we Wrocławiu 30:26. Teraz również jest zdecydowanym faworytem, chociaż derby rządzą się swoimi prawami, o czym doskonale wie Rafał Stachera. Doświadczony bramkarz głogowian zaliczył superligowy debiut w barwach... Śląska przeciwko swojej obecnej drużynie. Miało to miejsce we wrześniu 2005 roku.

- To moment, który bardzo dobrze zapamiętałem. Wyszedłem na karnego, którego rzucał Bartek Jurecki. Ledwo co doszedłem do bramki i ledwo co z niej zszedłem. Nogi miałem jak z waty. Dla tak młodego człowieka to było wielkie przeżycie. Później już nie chciałem opuszczać Dolnego Śląska - wyjaśnia Rafał Stachera, który liczy, że w najbliższych derbach - z perspektywy faworyzowanych gospodarzy - emocji będzie jak najmniej. Reklama

- Jak zawsze chcemy pokazać się z walecznej strony, ale życzyłbym sobie, żeby skuteczność była lepsza niż w ostatnim czasie. Kibice potrzebują emocji, ale my wolelibyśmy, żeby to spotkanie od początku do końca ułożyło się pod nasze dyktando, żebyśmy szybko wypracowali bezpieczną przewagę - przyznaje 38-letni golkiper.

Również o 18 rozpocznie się starcie w oddalonym o niespełna 40 kilometrów Lubinie. Zagłębie odniosło ostatnio dwa - możliwe, że nieoczekiwane, ale na pewno w pełni zasłużone - zwycięstwa z Górnikiem Zabrze i Azotami Puławy. "Miedziowi" wyszli ze słabszego okresu i zredukowali do punktu stratę do ósemki. Teraz podejmą piątą Corotop Gwardię Opole, która wygrała trzy kolejne spotkania i wygląda bardzo pewnie.

- Grają bardzo szybko, w pierwsze i drugie tempo. Mają wielu młodych zawodników. Na środku Piotrek Jędraszczyk na pewno często będzie grał jeden na jeden z naszymi obrońcami. Będzie starał się wykorzystywać szybkość przeciwko naszym silnym defensorom. Pawła Krupę i Stanisława Gębalę czeka dużo pracy na nogach. Na pewno będą wymagającym przeciwnikiem - przekonuje Paweł Dutkowski, rozgrywający Zagłębia. Reklama

Do ważnego spotkania w kontekście walki o play-offy dojdzie w Kwidzynie. Dziewiąta Energa Borys MMTS podejmie siódmą Energę MKS Kalisz. Zespoły dzieli pięć punktów.

- Chcemy zrewanżować się im za porażkę odniesioną w Kaliszu. Zrobimy wszystko, aby trzy punkty zostały w Kwidzynie. Ponownie przed naszymi kibicami chcemy zagrać dobry i równy mecz - mówi Łukasz Zakreta, bramkarz drużyny z Pomorza.

Również w środę rewelacja pierwszej części sezonu z Ostrowa Wielkopolskiego podejmie kolejnego faworyta do złota, mistrza Polski z Płocka. Rebud KPR Ostrovia chce postawić Orlen Wiśle jak najtrudniejsze warunki.

- Nasze grudniowe priorytety to Lubin, Legionowo i Kalisz (dwa zwycięstwa stały się już faktem - przyp. red.). Mecze z Kielcami i Płockiem to trochę inna kategoria, zwłaszcza w aktualnej sytuacji kadrowej. Mam nadzieję, że zagramy solidnie i odpowiedzialnie, a jeśli będzie możliwość zrobienia niespodzianki, to oczywiście zrobimy wszystko, żeby tak się stało - wyjaśnia Kamil Adamski, lider klasyfikacji strzelców ORLEN Superligi. Reklama

W czwartek kolejną próbę wyjścia z kryzysu i podłączenia się do walki o ósemkę podejmie Górnik Zabrze. Zmagający się z problemami kadrowymi podopieczni Arkadiusza Miszki grają nierówno. Teraz podejmą ostatni Zepter KPR Legionowo.

- Mamy zawahanie na początku drugiej połowy, kiedy zwykle tracimy kilka bramek. Możemy prowadzić pięcioma po pierwszej części, ale przeciwnicy i tak nas dochodzą. W czwartek mamy bardzo ważne spotkanie. Ostatnio przegraliśmy u siebie z Zagłębiem. Jesteśmy winni coś sobie i kibicom. Musimy udowodnić, że to był wypadek przy pracy. Brakuje nam kilku zawodników, ale musimy dać radę. Te trzy punkty to nasz wymóg - mówi Arkadiusz Miszka.

Na zakończenie serii roli faworyta będzie musiała wywiązać się Industria Kielce, która zagra na wyjeździe z Azotami Puławy. Po odcierpieniu kary sześciu meczów zawieszenia na ławkę rezerwowych wicemistrza Polski wraca Tałant Dujszebajew. PGE Wybrzeże Gdańsk podejmie Piotrkowianina Piotrków Trybunalski.

