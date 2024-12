NAJLEPSZA SIÓDEMKA 16. SERII ORLEN SUPERLIGI:

Zespół z Ostrowa Wielkopolskiego napotkał na mocny opór w Legionowie, przez co nie rozwinął tak mocno skrzydeł w ataku, jak we wcześniejszych spotkaniach. Bardzo dobrze wyglądała jednak współpraca na linii bramkarz - obrona. Mikołaj Krekora odbił 17 piłek, co przełożyło się na 43 procent skuteczności. Bronił również w sytuacjach sam na sam. Zatrzymał dwa rzuty karne. Reklama

Lewoskrzydłowy: Mikołaj Czapliński (PGE Wybrzeże Gdańsk)

Zaliczył kapitalny występ we Wrocławiu. Ustanowił tegoroczny najlepszy wynik strzelecki w jednym spotkaniu. Zdobył 15 bramek. Siedem z nich zaliczył z gry. Błyskawicznie biegał do kontrataków, kończył próby z pozycji. Do tego był bezbłędny z rzutów karnych, z których dołożył osiem trafień.

Zaliczył kapitalne otwarcie meczu w Kaliszu. Raz za razem ogrywał obrońców i oddawał bardzo precyzyjne, mocne rzuty. Prawdziwe bomby posyłał również zza defensorów. W drugiej części zawodnicy z Kalisza spisywali się już lepiej, ale w kluczowym momencie Paweł Paterek zrobił swoje. To on zdobył gola na wagę rzutów karnych i późniejszych dwóch punktów. Zrobił to w świetnym stylu. Pojedynek zakończył z 11 trafieniami. Zachował stuprocentową skuteczność przy próbach z dziewiątego metra.

Środkowy rozgrywający: Mitja Janc (Orlen Wisła Płock)

Słoweniec z łatwością ogrywał obrońców z Kwidzyna. Szybki zwód do boku, wejście na szósty metr i gol. Ewentualnie wyskok i precyzyjny rzut przy asyście przeciwnika. 21-latek zdobył 12 bramek, do których dołożył trzy asysty. Reklama

Prawy rozgrywający: Paweł Dutkowski (Zagłębie Lubin)

26-latek zaprezentował się niemal perfekcyjnie w wygranym spotkaniu z Azotami Puławy. Od początku niezwykle aktywny. Razem ze Stanisławem Gębalą posyłał precyzyjne rzuty z drugiej linii. Zdobył osiem bramek. Do tego znakomicie czytał grę i rozrzucał piłki. Zanotował aż 15 asyst.

23-latek znajduje się w wielkiej formie. Po raz kolejny wysłał mocny sygnał do selekcjonera Marcina Lijewskiego w kontekście powołania na zbliżające się mistrzostwa świata. W pewnie wygranym spotkaniu z Piotrkowianinem robił to, co zwykle. Był zadziory w obronie i znakomicie biegał do szybkiego środka i kontrataków. Zdobył dziewięć bramek. W całym sezonie zaliczył już 103 trafienia, tym samym zrównał się z drugim w klasyfikacji strzelców Łukaszem Gogolą.

Kołowy: Theo Monar (Industria Kielce)

Zaliczył dobry, równy mecz przeciwko Górnikowi Zabrze. Z łatwością wypracowywał sobie pozycje, walcząc z nieco eksperymentalnym środkiem obrony przeciwników. Zdobył sześć bramek. Do tego dołożył mocną pracę w defensywie. Reklama

Zawodnik serii: Mikołaj Krekora, Mikołaj Czapliński.