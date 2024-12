NAJLEPSZA SIÓDEMKA 15. SERII ORLEN SUPERLIGI:

Czech znajduje się w bardzo dobrej formie. Niedawno umożliwił swojemu zespołowi powrót do wygranego po karnych meczu ze Śląskiem Wrocław. W Gdańsku długo bronił jak w transie. Odbił aż 21 piłek, co przełożyło się na 43-procentową skuteczność. Enerdze MKS-owi nie wystarczyło to do wywalczenia choćby punktu.