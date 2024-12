Były siatkarz kadry znów o sobie przypomniał. Czarna seria rywali, to już kryzys

Świetnie w mecz wszedł atakujący Chizoba Neves. Dyspozycja Brazylijczyka ma duży wpływ na wyniki Cuprum Stilonu w tym sezonie, ale często faluje. Tym razem jednak rozpoczął od serii udanych zagrywek, a gospodarze od prowadzenia 6:2. PGE GiEK Skra była w stanie zmniejszyć straty, ale gorzowianie cały czas byli na prowadzeniu. W połowie seta trener gości Gheorghe Cretu zdecydował się na zmianę atakującego. Amin Esmaeilnezhad nie skończył żadnego z czterech ataków, zastąpił go nominalny przyjmujący Pavle Perić - podobnie było w poprzednim meczu z Indykpolem AZS Olsztyn . Obrazu seta to jednak nie zmieniło. W końcówce Cuprum Stilon znów odskoczył dzięki świetnym zagrywkom Kamila Kwasowskiego i wygrał 25:19.

Druga partia to już lepszy początek gości. Punkt blokiem zdobył Michał Szalacha, kontratak wykończył Amin, i Skra prowadziła 8:4. Z czasem przewaga jeszcze wzrosła do pięciu punktów. Szalacha tym razem zajął miejsce w szóstce Bartłomieja Lemańskiego. Gorzowianie poprawili jednak grę w bloku i obronie, a przede wszystkim nie stracili wiary w odrobienie strat. I doprowadzili do wyniku 15:16. Skra wygrała jednak dwie kolejne akcje i uspokoiła sytuację. Później pomogły jej jeszcze zagrywki rezerwowego Wiktora Nowaka i wygrała pewnie - 25:20.