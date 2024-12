„Produkt poniżej oczekiwań i aspiracji”. W 16. serii Górnikowi trudno będzie o zwycięstwo

- Mam nadzieję, że powtórzymy dobrą dyspozycję z tego spotkania, jednak to my przechylimy szalę zwycięstwa na swoją korzyść. Chrobry to zespół bardzo doświadczony, który już drugi sezon występuje w europejskich pucharach. Mają mocną bramkę, dobre skrzydła, co jest ich mocnymi stronami. Musimy być dobrze przygotowani, aby uchronić się przed ich kontrami. Do tego należy dołożyć mocną obroną, to będzie klucz do sięgnięcia po trzy punkty - przekonuje Rafał Kuptel, trener drużyny z Kalisza.