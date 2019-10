Piłka nożna. Zbigniew Boniek: Jesteśmy w tym na szarym końcu. Wideo WIDEO |

Jesteśmy jednym z ostatnich krajów w Europie pod względem organizacji piłki kobiecej. Polacy są pierwsi do całowania kobiet w rękę, jesteśmy pierwsi do kupowania kobietom kwiatów na Dzień Kobiet, ale jesteśmy ostatni do zapewnienia młodym dziewczynom przyjemności z gry w piłkę nożną - mówi prezes PZPN Zbigniew Boniek o potrzebie większej popularyzacji piłki nożnej kobiet w Polsce.