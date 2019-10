Real Madryt. Zinedine Zidane o plotkach na temat jego dymisji. Wideo WIDEO |

Czarne chmury zbierają się na głową Zinedine'a Zidane'a. Hiszpańskie media spekulują o rychłym zwolnieniu Francuza z funkcji trenera Realu Madryt z powodu niezadowalających wyników. Podobno ważny dla Zidane'a będzie najbliższy mecz w Lidze Mistrzów. Jeśli Real przegra w Stambule z Galatasaray, to Francuz pożegna się z posadą. Co na to sam zainteresowany?

"Tutaj zawsze panuje presja. Jedyną ważną rzeczą dla mnie i dla zawodników jest przygotowanie do meczu. Jesteśmy świadomi sytuacji, ale cokolwiek stanie się jutro, nic się nie zmieni. Zdobycie trzech punktów w meczu z Galatasaray jest pierwszym krokiem, dlatego tu jesteśmy. Jeśli chodzi o presję, pogłoski o zmianie trenera... Cóż, nie możemy tego zmienić" - skomentował Zidane.