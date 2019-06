Copa America. Zwycięzcy Ligi Mistrzów dołączyli do kadry Brazylii. Wideo

Piłkarze Liverpoolu - Roberto Firmino i Alisson Becker dołączyli do kadry reprezentacji Brazylii przygotowującej się do turnieju Copa America. Radości nie ukrywał golkiper "The Reds". - Możliwość zagrania w finale to kolejny dar od Boga, jaki mi dał przez futbol - powiedział Alisson.