Mauricio Pochettino: Jeśli chcemy zdobywać trofea, to musimy się zmienić. Wideo

"Czasem ludzie mówią o zdobywaniu tytułów. Jedną z rzeczy, którą trzeba zrobić, żeby tego dokonać, jest zmniejszenie luki, która nas dzieli od czołowej czwórki. Trzeba być konkurencyjnym, stworzyć zespół zdolny do walki z potęgami. Ale jeśli chcemy zdobywać trofea, to musimy działać, a w tej chwili wygląda to w ten sam sposób jak pięć lat temu, kiedy objąłem Tottenham. Oczywiście możemy coś wygrać" - powiedział trener Tottenhamu Mauricio Pochettino na konferencji prasowej przed półfinałowym starciem z Chelsea Londyn w Pucharze Ligi. Szkoleniowiec przyznał, że dokonanie jakichkolwiek transferów w zimowym okienku będzie bardzo trudne.

Przeciwko Chelsea na pewno nie zagra Luca Moura, który doznał kontuzji w w starciu z Tranmere Rovers w Pucharze Anglii. Pochettino nie będzie mógł skorzystać także z Erica Diera i Victora Wanyamy. Chorobę wyleczył natomiast Erik Lamela.

Tottenham ostatni raz świętował sukces w 2008 roku, kiedy to zdobył Puchar Ligi.