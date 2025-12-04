Triumf Realu, a po nim druzgocący cios. Tego w Madrycie się nie spodziewano
Po trzech ligowych spotkaniach bez zwycięstwa Real Madryt w końcu się przełamał i pokonał na wyjeździe Athletic Bilbao 3:0. Niestety ekipa Xabiego Alonso mimo wygranej poniosła ogromną stratę. W 55. minucie z powodu kontuzji boisko opuścił Trent Alexander-Arnold. Do tej pory nie wiadomo, jak poważny jest uraz. Zdaniem hiszpańskich dziennikarzy nie wróci do gry zbyt szybko.
Zdecydowanie poniżej oczekiwań spisywał się ostatnio Real Madryt. Ekipa Xabiego Alosno nie potrafiła wygrać aż trzech ligowych spotkań z rzędu i zamiast dziewięciu punktów zdobyła jedynie trzy, gdyż zremisowała najpierw z Rayo Vallecano (0:0), a następnie z Elche (2:2) i Gironą (1:1).
Do tego w hiszpańskich mediach pojawiały się informacje odnośnie do konfliktu niektórych piłkarzy ze szkoleniowcem, co znacznie podsycało atmosferę panującą wokół klubu. Mimo to "Królewscy" w końcu się przełamali i na San Mames pokonali Athletic 3:0, dzięki czemu zdobyli bardzo ważne trzy punkty do ligowej tabeli. Bohaterem meczu bez wątpienia był Kylian Mbappe, który strzelił dwa z trzech goli i tym samym zanotował swoje 61. i 62. trafienie w 2025 roku.
Mimo to nie wszystko ułożyło się po myśli Alonso i spółki. W 55. minucie z powodu problemów zdrowotnych opuścił Trent Alexander-Arnold. Początkowo nie wiadomo, jak poważny jest uraz. Klub jednak po czasie nadał oficjalny komunikat, w którym podano diagnozę.
- Po badaniach przeprowadzonych na naszym piłkarzu przez służby medyczne Realu Madryt zdiagnozowano kontuzję mięśnia prostego uda w lewej nodze. Uraz pozostaje pod obserwacją - napisano.
Tyle będzie pauzować Trent, Hiszpanie pewni
Nie przekazano jednak, jak długo Anglik będzie pauzować. Wieści w tej sprawie opublikowali jednak hiszpańscy dziennikarze. Zdaniem Cadena COPE przerwa będzie trwała około dwa miesiące.
Następny mecz Real Madryt rozegra w niedzielę 7 grudnia, a rywalem będzie Celta Vigo. Po tym meczu "Królewscy" 10 grudnia (środa) zmierzą się z Manchesterem City w ramach 6. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów.