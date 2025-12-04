Triumf Realu, a po nim druzgocący cios. Tego w Madrycie się nie spodziewano

Zdecydowanie poniżej oczekiwań spisywał się ostatnio Real Madryt. Ekipa Xabiego Alosno nie potrafiła wygrać aż trzech ligowych spotkań z rzędu i zamiast dziewięciu punktów zdobyła jedynie trzy, gdyż zremisowała najpierw z Rayo Vallecano (0:0), a następnie z Elche (2:2) i Gironą (1:1).

Do tego w hiszpańskich mediach pojawiały się informacje odnośnie do konfliktu niektórych piłkarzy ze szkoleniowcem, co znacznie podsycało atmosferę panującą wokół klubu. Mimo to "Królewscy" w końcu się przełamali i na San Mames pokonali Athletic 3:0, dzięki czemu zdobyli bardzo ważne trzy punkty do ligowej tabeli. Bohaterem meczu bez wątpienia był Kylian Mbappe, który strzelił dwa z trzech goli i tym samym zanotował swoje 61. i 62. trafienie w 2025 roku.

Mimo to nie wszystko ułożyło się po myśli Alonso i spółki. W 55. minucie z powodu problemów zdrowotnych opuścił Trent Alexander-Arnold. Początkowo nie wiadomo, jak poważny jest uraz. Klub jednak po czasie nadał oficjalny komunikat, w którym podano diagnozę.

- Po badaniach przeprowadzonych na naszym piłkarzu przez służby medyczne Realu Madryt zdiagnozowano kontuzję mięśnia prostego uda w lewej nodze. Uraz pozostaje pod obserwacją - napisano.

Tyle będzie pauzować Trent, Hiszpanie pewni

Nie przekazano jednak, jak długo Anglik będzie pauzować. Wieści w tej sprawie opublikowali jednak hiszpańscy dziennikarze. Zdaniem Cadena COPE przerwa będzie trwała około dwa miesiące.

Następny mecz Real Madryt rozegra w niedzielę 7 grudnia, a rywalem będzie Celta Vigo. Po tym meczu "Królewscy" 10 grudnia (środa) zmierzą się z Manchesterem City w ramach 6. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów.

