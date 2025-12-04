Partner merytoryczny: Eleven Sports

Triumf Realu, a po nim druzgocący cios. Tego w Madrycie się nie spodziewano

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

Po trzech ligowych spotkaniach bez zwycięstwa Real Madryt w końcu się przełamał i pokonał na wyjeździe Athletic Bilbao 3:0. Niestety ekipa Xabiego Alonso mimo wygranej poniosła ogromną stratę. W 55. minucie z powodu kontuzji boisko opuścił Trent Alexander-Arnold. Do tej pory nie wiadomo, jak poważny jest uraz. Zdaniem hiszpańskich dziennikarzy nie wróci do gry zbyt szybko.

Zawodnicy drużyny piłkarskiej ubrani w białe stroje celebrują udaną akcję podczas meczu. W tle widoczny stadion oraz publiczność na trybunach.
Piłkarze Realu MadrytPedro Castillo/Real Madrid via Getty ImagesGetty Images

Zdecydowanie poniżej oczekiwań spisywał się ostatnio Real Madryt. Ekipa Xabiego Alosno nie potrafiła wygrać aż trzech ligowych spotkań z rzędu i zamiast dziewięciu punktów zdobyła jedynie trzy, gdyż zremisowała najpierw z Rayo Vallecano (0:0), a następnie z Elche (2:2) i Gironą (1:1).

Do tego w hiszpańskich mediach pojawiały się informacje odnośnie do konfliktu niektórych piłkarzy ze szkoleniowcem, co znacznie podsycało atmosferę panującą wokół klubu. Mimo to "Królewscy" w końcu się przełamali i na San Mames pokonali Athletic 3:0, dzięki czemu zdobyli bardzo ważne trzy punkty do ligowej tabeli. Bohaterem meczu bez wątpienia był Kylian Mbappe, który strzelił dwa z trzech goli i tym samym zanotował swoje 61. i 62. trafienie w 2025 roku.

Mimo to nie wszystko ułożyło się po myśli Alonso i spółki. W 55. minucie z powodu problemów zdrowotnych opuścił Trent Alexander-Arnold. Początkowo nie wiadomo, jak poważny jest uraz. Klub jednak po czasie nadał oficjalny komunikat, w którym podano diagnozę.

- Po badaniach przeprowadzonych na naszym piłkarzu przez służby medyczne Realu Madryt zdiagnozowano kontuzję mięśnia prostego uda w lewej nodze. Uraz pozostaje pod obserwacją - napisano.

Tyle będzie pauzować Trent, Hiszpanie pewni

Nie przekazano jednak, jak długo Anglik będzie pauzować. Wieści w tej sprawie opublikowali jednak hiszpańscy dziennikarze. Zdaniem Cadena COPE przerwa będzie trwała około dwa miesiące.

Następny mecz Real Madryt rozegra w niedzielę 7 grudnia, a rywalem będzie Celta Vigo. Po tym meczu "Królewscy" 10 grudnia (środa) zmierzą się z Manchesterem City w ramach 6. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów.

Czy Włochy są przygotowane na igrzyska olimpijskie? "Wszyscy są gotowi na emocje". WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Zobacz również:

Manchester United - West Ham United
Premier League

Ważny triumf wymknął się Manchesterowi United. Klub Fabiańskiego zawalczył o ocalenie

Paweł Czechowski
Paweł Czechowski
Piłkarz w białym stroju Realu Madryt z herbami klubowymi i odznaką mistrzowską FIFA na rękawie, stoi na tle rozmytego stadionu, patrząc przed siebie z poważnym wyrazem twarzy, z widocznym wysiłkiem sportowym.
Trent Alexander-ArnoldDavid KleinEast News
Piłkarz w stroju Realu Madryt schodzi z boiska, w tle ławka trenerska oraz dwie osoby z obsługi technicznej, całość rozgrywa się podczas meczu piłkarskiego.
Trent Alexander-ArnoldOSCAR DEL POZOAFP
Piłkarze Realu Madryt
Piłkarze Realu MadrytBURAK AKBULUT / ANADOLU / Anadolu via AFPAFP
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja