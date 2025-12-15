FIS ogłosiła w sprawie konkursów Pucharu Świata w skokach. Tego się można było spodziewać
Międzynarodowa Federacja Narciarska (FIS) poinformowała, że znalazła zastępstwo za konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w Ruce, który nie doszedł do skutku z powodu złych warunków atmosferycznych. Na Rukatunturi wiało i dość solidnie i zawody zostały odwołane. Już wtedy Sandro Pertile, dyrektor Pucharu Świata, mówił o możliwym scenariuszu.
Konkursy Pucharu Świata w skokach narciarskich w Ruce odbywały się w dniach 28-30 listopada. Do skutku doszły tylko pierwsze zawody, w których przeprowadzono tylko jedną serię.
W Ruce triumfował wówczas Słoweniec Anze Lanisek przed Japończykiem Renem Nikaido i swoim rodakiem Domenem Prevcem.
Jest zastępstwo za konkurs w Ruce
Najlepszym z Polaków był 18-letni Kacper Tomasiak, który zajął 18. miejsce. Tylko on z Polaków zdobył wówczas punkty w Ruce. Poza "30" byli Aleksander Zniszczoł (31.), Paweł Wąsek (36.) i Kamil Stoch (37.). Do konkursu nie awansowali Piotr Żyła i Dawid Kubacki.
Rywalizacja w Ruce odbywała się w czasie trwających kwalifikacji olimpijskich, które zakończą się konkursami w Sapporo 18 stycznia. Skoczkowie stracili zatem jedną z szans na poprawienie swojego rankingu, bowiem zastępstwo za zawody na Rukatunturi znaleziono na 6 marca.
Sandro Pertile, dyrektor Pucharu Świata w skokach narciarskich, zaraz po odwołaniu konkursu w Ruce mówił o tym, że pierwszeństwo daje fińskiej federacji. Ta wyraziła chęć i tym samym konkurs na Rukatunturi, który nie doszedł do skutku, odbędzie się w Lahti, o czym FIS poinformowała media.