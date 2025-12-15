Konkursy Pucharu Świata w skokach narciarskich w Ruce odbywały się w dniach 28-30 listopada. Do skutku doszły tylko pierwsze zawody, w których przeprowadzono tylko jedną serię.

W Ruce triumfował wówczas Słoweniec Anze Lanisek przed Japończykiem Renem Nikaido i swoim rodakiem Domenem Prevcem.

Jest zastępstwo za konkurs w Ruce

Rywalizacja w Ruce odbywała się w czasie trwających kwalifikacji olimpijskich, które zakończą się konkursami w Sapporo 18 stycznia. Skoczkowie stracili zatem jedną z szans na poprawienie swojego rankingu, bowiem zastępstwo za zawody na Rukatunturi znaleziono na 6 marca.

Sandro Pertile, dyrektor Pucharu Świata w skokach narciarskich, zaraz po odwołaniu konkursu w Ruce mówił o tym, że pierwszeństwo daje fińskiej federacji. Ta wyraziła chęć i tym samym konkurs na Rukatunturi, który nie doszedł do skutku, odbędzie się w Lahti, o czym FIS poinformowała media.

Stadion narciarski w Ruce HEIKKI SAUKKOMAA/LEHTIKUVA AFP

Skocznie w Lahti Artur Widak/NurPhoto AFP

Skocznia Rukatunturi w Ruce Tomasz Kalemba INTERIA.PL