FC Barcelona opublikowała nagranie. Jasna sugestia ws. debiutu Szczęsnego?

FC Barcelona wróciła do pracy. Szczęsny na pierwszym planie

W ostatnich dniach światowe media skupiały się na FC Barcelonie z jednego względu. Mowa o absurdalnej sytuacji Daniego Olmo. Reprezentant Hiszpanii ze względów finansowych nie został zarejestrowany do gry w 2025 roku, co oznacza, że może odejść jako wolny zawodnik już w styczniu. Terminarz nie zamierza jednak czekać aż wicemistrzowie La Ligi rozwiążą swoje problemy. Już czwartego stycznia "Blaugrana" rozpocznie swoje zmagania w tej edycji Pucharu Króla, gdy zmierzy się na wyjeździe z UD Barbastro .

Według doniesień hiszpańskich mediów, to właśnie w tym spotkaniu zadebiutować w nowych barwach ma Wojciech Szczęsny . Do tej pory Polak oglądał wszystkie spotkania z perspektywy ławki rezerwowych, bronił zaś Inaki Pena . Nagranie z pierwszego treningu w nowym roku jeszcze podsyciło oczekiwania kibiców. Zaczyna się ono od pokazania wychodzącego na murawę Szczęsnego , za którym podąża Robert Lewandowski. Być może to sugestia dotycząca rychłego debiutu 34-latka.

Ważne wieści z treningu. Dani Olmo zachowuje spokój

Pierwsze zajęcia w 2025 roku dały też odpowiedź na jedno nurtujące pytanie. Według Hiszpanów Olmo ma pełne prawo do tego, by znaleźć nowego pracodawcę. Jeżeli jednak zdecyduje się na opuszczenie stolicy Katalonii, skutki finansowe dla klubu mogą okazać się katastrofalne w skutkach. Dlatego też fani z pewnością odetchnęli z ulgą na wieść, że mistrz Europy pojawił się planowo na treningu. Piłkarz zachowuje spokój i zamierza poczekać co najmniej do 3 stycznia. Joan Laporta zapewnił Olmo, że do tej pory znajdzie rozwiązanie tej niespotykanej sytuacji.