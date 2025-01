Podwójny cios dla polskiego skoczka w Ga-Pa. "To nie jest przyjemne"

Żaden z reprezentantów Polski nie będzie dobrze wspominał noworocznego konkursu w niemieckim Garmisch-Partenkirchen. Najwięcej powodów do niezadowolenia ma jednak Dawid Kubacki. 34-latek nie tylko nie zdołał awansować do drugiej serii, ale do tego z bliska obserwował pobicie ustanowionego przez siebie rekordu. Po zakończeniu zmagań Kubacki pojawił się przed kamerami stacji Eurosport i dokonał krótkiej analizy swojej sytuacji.