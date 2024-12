Szczęsny tylko na to czekał, Hiszpanie już ogłaszają. Wszystko w rękach Polaka

Piłkarze FC Barcelona wrócili już do treningów, choć ich przerwa świąteczno-noworoczna wciąż trwa. Podopieczni trenera Hansiego Flicka swój kolejny mecz rozegrają w sobotę 4 stycznia, mierząc się w 1/16 rozgrywek Pucharu Króla z czwartoligową ekipą UD Barbastro. Ten mecz ma stanowić wielką szansę dla Wojciecha Szczęsnego .

Polski bramkarz trafił do FC Barcelona na początku października, lecz jak dotąd przyspawany jest do ławki rezerwowych. Ta sytuacja ma jednak ulec zmianie w najbliższym meczu. Początkowe fazy Copa del Rey często stanowią bowiem okazję na występ dla debiutantów lub tych piłkarzy, którzy w początkowej fazie sezonu zanotowali nieco mniej minut. Ma z tego skorzystać także Wojciech Szczęsny.

- Takie starcia mają zazwyczaj dać szansę na odpoczynek większości podstawowych zawodników, a zawodnikom z mniejszą liczbą minut dać możliwość pokazania, że oni również liczą się dla Hansiego Flicka, tak jak ma to miejsce w przypadku obecnego rezerwowego bramkarza Wojciecha Szczęsnego. 34-letni Polak nie miał jeszcze okazji zadebiutować ze względu na dobry poziom, jaki prezentował w bramce Inaki Pena, który po kontuzji ter Stegena wykonał spory krok naprzód - rozpisują się o sytuacji Wojciecha Szczęsnego dziennikarze "Mundo Deportivo".

FC Barcelona. Wojciech Szczęsny przed wielką szansą. Hiszpańskie media są przekonane

To jednak nie wszystko, bo jak dodają, występy naszego byłego reprezentanta wcale nie muszą zakończyć się na tym jednym spotkaniu. Ba, Wojciech Szczęsny będzie mógł nawet aktywnie pomóc swoim kolegom z drużyny w walce o tytuł, grając aż do samego finału, a jego los spoczywa obecnie w jego rękach. I to dosłownie.